Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел заявил, что Россия не будет реагировать на нравоучения и ультиматумы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У России... есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать", - сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".
По словам министра, Россия никогда не будет обижать собеседника, отвечать грубостью на грубость, даже когда ей предъявляют претензии.
"Сейчас такое случается публично, в ходе переговоров и в связи с избирательными кампаниями. В Казахстане недавно была избирательная кампания, в России начинается (в сентябре будут выборы в Государственную думу). Прекрасно видели, как вели себя наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ в ходе ваших избирательных процессов. Знаем, как будут проходить эти наблюдения у нас. На достаточно недружественные высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость", - сказал министр иностранных дел РФ.
Россия выступает за обсуждение на взаимоуважительной основе, добавил Лавров. "Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов (это главное, так как у наших западных друзей с этим полная беда, их обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того, что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы, предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.