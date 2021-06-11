https://ria.ru/20210611/lavrov-1736680849.html

Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов

Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов - РИА Новости, 11.06.2021

Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов

Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:35

2021-06-11T18:35

2021-06-11T18:35

россия

выборы в государственную думу

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У России... есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать", - сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".По словам министра, Россия никогда не будет обижать собеседника, отвечать грубостью на грубость, даже когда ей предъявляют претензии."Сейчас такое случается публично, в ходе переговоров и в связи с избирательными кампаниями. В Казахстане недавно была избирательная кампания, в России начинается (в сентябре будут выборы в Государственную думу). Прекрасно видели, как вели себя наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ в ходе ваших избирательных процессов. Знаем, как будут проходить эти наблюдения у нас. На достаточно недружественные высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость", - сказал министр иностранных дел РФ.Россия выступает за обсуждение на взаимоуважительной основе, добавил Лавров. "Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов (это главное, так как у наших западных друзей с этим полная беда, их обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того, что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы, предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20210601/lavrov-1735126854.html

россия

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россия, выборы в государственную думу, сергей лавров, политика