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Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов
Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов - РИА Новости, 11.06.2021
Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов
Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:35
2021-06-11T18:35
россия
выборы в государственную думу
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У России... есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать", - сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".По словам министра, Россия никогда не будет обижать собеседника, отвечать грубостью на грубость, даже когда ей предъявляют претензии."Сейчас такое случается публично, в ходе переговоров и в связи с избирательными кампаниями. В Казахстане недавно была избирательная кампания, в России начинается (в сентябре будут выборы в Государственную думу). Прекрасно видели, как вели себя наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ в ходе ваших избирательных процессов. Знаем, как будут проходить эти наблюдения у нас. На достаточно недружественные высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость", - сказал министр иностранных дел РФ.Россия выступает за обсуждение на взаимоуважительной основе, добавил Лавров. "Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов (это главное, так как у наших западных друзей с этим полная беда, их обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того, что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы, предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
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россия, выборы в государственную думу, сергей лавров, политика
Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов
18:35 11.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел заявил, что Россия не будет реагировать на нравоучения и ультиматумы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У России... есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать", - сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".
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По словам министра, Россия никогда не будет обижать собеседника, отвечать грубостью на грубость, даже когда ей предъявляют претензии.
"Сейчас такое случается публично, в ходе переговоров и в связи с избирательными кампаниями. В Казахстане недавно была избирательная кампания, в России начинается (в сентябре будут выборы в Государственную думу). Прекрасно видели, как вели себя наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ в ходе ваших избирательных процессов. Знаем, как будут проходить эти наблюдения у нас. На достаточно недружественные высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость", - сказал министр иностранных дел РФ.
Россия выступает за обсуждение на взаимоуважительной основе, добавил Лавров. "Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов (это главное, так как у наших западных друзей с этим полная беда, их обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того, что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы, предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
 
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