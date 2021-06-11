https://ria.ru/20210611/krym-1736645292.html
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма - РИА Новости, 11.06.2021
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма
Крым при грамотном управлении обладает достаточными водными ресурсами для решения как бытовых, так и сельскохозяйственных нужд, заявил президент РАН Александр... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:58
2021-06-11T15:58
2021-06-11T15:58
александр сергеев (ран)
азовское море
российская академия наук
симферополь
республика крым
общество
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СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Крым при грамотном управлении обладает достаточными водными ресурсами для решения как бытовых, так и сельскохозяйственных нужд, заявил президент РАН Александр Сергеев."Сейчас создается впечатление, что правильный менеджмент даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача", - сказал Сергеев журналистам на арт-кластере "Таврида".Он добавил, что пока не знает результатов проверки качества воды под Азовским морем, но уверен в большом количестве пресной воды под водоемом. При этом Сергеев оценил общие запасы подземной пресной воды в Крыму как очень большие, выразив мнение, что часть ее скопилась под землей в результате длительной работы Северо-Крымского канала."Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, чуть ли не до кубокилометра в год, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась", - сказал Сергеев.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Эти меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя и Ялты в ночное время.
https://ria.ru/20210603/krym-1735478832.html
азовское море
симферополь
республика крым
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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александр сергеев (ран), азовское море, российская академия наук, симферополь, республика крым, общество
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма
Глава РАН Сергеев назвал водные ресурсы Крыма достаточными при грамотном управлении ими
СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости.
Крым при грамотном управлении обладает достаточными водными ресурсами для решения как бытовых, так и сельскохозяйственных нужд, заявил президент РАН Александр Сергеев
.
"Сейчас создается впечатление, что правильный менеджмент даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача", - сказал Сергеев журналистам на арт-кластере "Таврида".
Он добавил, что пока не знает результатов проверки качества воды под Азовским морем
, но уверен в большом количестве пресной воды под водоемом. При этом Сергеев оценил общие запасы подземной пресной воды в Крыму как очень большие, выразив мнение, что часть ее скопилась под землей в результате длительной работы Северо-Крымского канала.
"Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, чуть ли не до кубокилометра в год, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась", - сказал Сергеев.
Ранее Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя
в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Эти меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты
, а также Симферополя и Ялты
в ночное время.