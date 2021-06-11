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Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма - РИА Новости, 11.06.2021
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма
Крым при грамотном управлении обладает достаточными водными ресурсами для решения как бытовых, так и сельскохозяйственных нужд, заявил президент РАН Александр... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:58
2021-06-11T15:58
александр сергеев (ран)
азовское море
российская академия наук
симферополь
республика крым
общество
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СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Крым при грамотном управлении обладает достаточными водными ресурсами для решения как бытовых, так и сельскохозяйственных нужд, заявил президент РАН Александр Сергеев."Сейчас создается впечатление, что правильный менеджмент даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача", - сказал Сергеев журналистам на арт-кластере "Таврида".Он добавил, что пока не знает результатов проверки качества воды под Азовским морем, но уверен в большом количестве пресной воды под водоемом. При этом Сергеев оценил общие запасы подземной пресной воды в Крыму как очень большие, выразив мнение, что часть ее скопилась под землей в результате длительной работы Северо-Крымского канала."Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, чуть ли не до кубокилометра в год, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась", - сказал Сергеев.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Эти меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя и Ялты в ночное время.
https://ria.ru/20210603/krym-1735478832.html
азовское море
симферополь
республика крым
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александр сергеев (ран), азовское море, российская академия наук, симферополь, республика крым, общество
Глава РАН оценил водные ресурсы Крыма
15:58 11.06.2021
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Глава РАН Сергеев назвал водные ресурсы Крыма достаточными при грамотном управлении ими

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СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Крым при грамотном управлении обладает достаточными водными ресурсами для решения как бытовых, так и сельскохозяйственных нужд, заявил президент РАН Александр Сергеев.
"Сейчас создается впечатление, что правильный менеджмент даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача", - сказал Сергеев журналистам на арт-кластере "Таврида".
Он добавил, что пока не знает результатов проверки качества воды под Азовским морем, но уверен в большом количестве пресной воды под водоемом. При этом Сергеев оценил общие запасы подземной пресной воды в Крыму как очень большие, выразив мнение, что часть ее скопилась под землей в результате длительной работы Северо-Крымского канала.
"Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, чуть ли не до кубокилометра в год, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась", - сказал Сергеев.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 17:22
В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Эти меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя и Ялты в ночное время.
 
Александр Сергеев (РАН)Азовское мореРоссийская академия наукСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
 
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