https://ria.ru/20210611/krisevich-1736630480.html

Подруга рассказала о состоянии акциониста Крисевича после стрельбы

Подруга рассказала о состоянии акциониста Крисевича после стрельбы - РИА Новости, 11.06.2021

Подруга рассказала о состоянии акциониста Крисевича после стрельбы

Акционист Павел Крисевич, выстреливший себе в голову на Красной площади, получил ожог лица, сообщила РИА Новости подруга Крисевича Анастасия Михайлова. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:44

2021-06-11T14:44

2021-06-11T14:44

россия

рудн

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акционист Павел Крисевич, выстреливший себе в голову на Красной площади, получил ожог лица, сообщила РИА Новости подруга Крисевича Анастасия Михайлова.Ранее адвокат Сергей Тельнов сообщил РИА Новости, что Крисевича, который пытался выстрелить в себя на Красной площади в Москве, задержали сотрудники полиции. В настоящий момент он находится в отделе полиции "Китай-город", вместе с ним задержана журналистка Вероника Самусик, чьи интересы и представляет Тельнов. Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами."Павел цел. Получил ожог лица, пули были холостыми. Это акция, направленная против политических репрессий", - сказала Михайлова.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РУДН, Крисевич был отчислен из университета в декабре прошлого года.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января этого года его задержали во время другой акции: на Старом Арбате акционист забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рудн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия