https://ria.ru/20210611/kravchuk-1736694723.html

Кравчук ответил на слова Суркова о возвращении Украины силой

Кравчук ответил на слова Суркова о возвращении Украины силой - РИА Новости, 12.06.2021

Кравчук ответил на слова Суркова о возвращении Украины силой

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук ответил на высказывание бывшего помощника российского РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T20:04

2021-06-11T20:04

2021-06-12T01:14

россия

ситуация на украине

владислав сурков

леонид кравчук

украина

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук ответил на высказывание бывшего помощника российского президента Владислава Суркова о возможности "вернуть силой" Украину.Ранее Сурков заявил об "усталости мира" от Киева и отметил, что Украину можно вернуть "только силой" — при этом подчеркнув, что речь идет не столько о военном вмешательстве, сколько об экономическом влиянии и "силе спецслужб". Кроме того, по словам Суркова, на сегодняшний день Россия выигрывает в сложившейся международной ситуации.Политик в эфире ОСН ТВ заявил, что у России якобы нет оснований заявлять о возможности влиять на Украину с помощью военной, экономической или политической силы.Он также неоднократно упомянул американские войска, которые, по его мнению, способны защитить Киев.В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие страны. Также Россия считает неприемлемым принятое в 2015 году заявление Верховной рады, согласно которому Российская Федерация называется "страной-агрессором".

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

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россия, ситуация на украине, владислав сурков, леонид кравчук, украина, в мире