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https://ria.ru/20210611/kosmos-1736619645.html
В РАН рассказали о новой российской орбитальной станции
В РАН рассказали о новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 11.06.2021
В РАН рассказали о новой российской орбитальной станции
Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которую Россия планирует создать и разместить на околоземной орбите, должна выполнять универсальные задачи от... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:50
2021-06-11T14:17
россия
александр сергеев (ран)
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
дмитрий рогозин
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СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которую Россия планирует создать и разместить на околоземной орбите, должна выполнять универсальные задачи от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос, сказал президент РАН Александр Сергеев.Ранее сообщалось, что Россия с 2025 года выйдет из проекта МКС и начнет создание новой станции РОСС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что президент России в целом позитивно отнесся к предложению госкорпорации о создании Российской орбитальной служебной станции, "но дело в деталях"."МКС делалась в парадигме 1980-90-х годов. Сейчас время ушло, есть новый взгляд на компоновку и те задачи, которые должна выполнять станция. Это ведь не только проведение экспериментов, наблюдения какие-то. Это сервисная станция, чтобы обслуживать космонавтику: производить ремонт каких-то летательных аппаратов, которые вышли из строя, быть хабом, в котором выводятся на орбиту отдельные элементы будущего летательного аппарата, который полетит дальше в более далекий космос, а выведение тяжелого аппарата с Земли неэкономично и требует каких-то сверхтяжелых носителей", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.Принцип сборки РОСС на орбите будет модульным и напоминать конструктор "Лего", в ней предполагается создать специальный научный модуль, но основой работы новой станции должна стать универсальность, добавил глава РАН."Все это сейчас заставляет очень серьезно взглянуть на новый концепт, на новый дизайн. Это очень интересно. Предполагается, что там будет и специальный научный блок, который позволяет заниматься наукой. Но главное - это универсальность на разные аспекты космической деятельности - и наука, и сервис, и современные мониторинги, и сборка аппаратов. Эту станцию можно будет дальше наращивать новыми блоками, переходными отсеками, собирать в виде какого-то "Лего", - сказал Сергеев.Решение по созданию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, сказал президент РАН Александр Сергеев."Наверное, здесь много будет зависеть от экономической ситуации в стране. Это очень не дешевая деятельность… Когда это будет сделано, во многом зависит от того, когда будет принято решение относительно МКС. Если решение относительно выхода России из МКС будет принято в ближайшее время, то тогда можно будет ожидать появления станции недалеко за 2025 годом. Но много зависит от экономической ситуации", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.Сергеев добавил, что проект РОСС серьезный, но он связан с судьбой российского блока на МКС."Это серьезный проект. Особенно он имеет серьезность, связанную с судьбой МКС и судьбой нашего блока на МКС, который действительно в последнее время оказался подвержен разным неприятностям, типа течи и так далее. И по некоторым оценкам, даже поддержание нашей активности на МКС может стоить сравнимо с созданием новой орбитальной станции. Все это вместе собравшись и поставило вопрос о том, что не надо ли нам сейчас ускориться по проекту создания РОСС", - добавил Сергеев.
https://ria.ru/20210427/kosmos-1730145105.html
https://ria.ru/20210510/kosmos-1731661945.html
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россия, александр сергеев (ран), земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин
В РАН рассказали о новой российской орбитальной станции
13:50 11.06.2021 (обновлено: 14:17 11.06.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© NASA / Roscosmos

Президент РАН сообщил, что новая орбитальная станция РФ будет создана под универсальные задачи

Читать ria.ru в
СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которую Россия планирует создать и разместить на околоземной орбите, должна выполнять универсальные задачи от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос, сказал президент РАН Александр Сергеев.
Ранее сообщалось, что Россия с 2025 года выйдет из проекта МКС и начнет создание новой станции РОСС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что президент России в целом позитивно отнесся к предложению госкорпорации о создании Российской орбитальной служебной станции, "но дело в деталях".
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"МКС делалась в парадигме 1980-90-х годов. Сейчас время ушло, есть новый взгляд на компоновку и те задачи, которые должна выполнять станция. Это ведь не только проведение экспериментов, наблюдения какие-то. Это сервисная станция, чтобы обслуживать космонавтику: производить ремонт каких-то летательных аппаратов, которые вышли из строя, быть хабом, в котором выводятся на орбиту отдельные элементы будущего летательного аппарата, который полетит дальше в более далекий космос, а выведение тяжелого аппарата с Земли неэкономично и требует каких-то сверхтяжелых носителей", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
Принцип сборки РОСС на орбите будет модульным и напоминать конструктор "Лего", в ней предполагается создать специальный научный модуль, но основой работы новой станции должна стать универсальность, добавил глава РАН.
"Все это сейчас заставляет очень серьезно взглянуть на новый концепт, на новый дизайн. Это очень интересно. Предполагается, что там будет и специальный научный блок, который позволяет заниматься наукой. Но главное - это универсальность на разные аспекты космической деятельности - и наука, и сервис, и современные мониторинги, и сборка аппаратов. Эту станцию можно будет дальше наращивать новыми блоками, переходными отсеками, собирать в виде какого-то "Лего", - сказал Сергеев.
Решение по созданию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, сказал президент РАН Александр Сергеев.
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"Наверное, здесь много будет зависеть от экономической ситуации в стране. Это очень не дешевая деятельность… Когда это будет сделано, во многом зависит от того, когда будет принято решение относительно МКС. Если решение относительно выхода России из МКС будет принято в ближайшее время, то тогда можно будет ожидать появления станции недалеко за 2025 годом. Но много зависит от экономической ситуации", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
Сергеев добавил, что проект РОСС серьезный, но он связан с судьбой российского блока на МКС.
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"Это серьезный проект. Особенно он имеет серьезность, связанную с судьбой МКС и судьбой нашего блока на МКС, который действительно в последнее время оказался подвержен разным неприятностям, типа течи и так далее. И по некоторым оценкам, даже поддержание нашей активности на МКС может стоить сравнимо с созданием новой орбитальной станции. Все это вместе собравшись и поставило вопрос о том, что не надо ли нам сейчас ускориться по проекту создания РОСС", - добавил Сергеев.
 
РоссияАлександр Сергеев (РАН)ЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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