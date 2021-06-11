Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736585526.html
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19
Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:19
2021-06-11T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_0:41:3088:1778_1920x0_80_0_0_574dd754916f7bf91d2ccc2399d4be4d.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 15 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5853; 2. Санкт-Петербург - 863; 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 2, Магаданской области - 5, Туве - 7.
https://ria.ru/20210611/onemenie-1736561431.html
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c1aec1c43aa2eb2dc62826bb73aa4259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19
11:19 11.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 5853 новых случая COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 15 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
06:56Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5853; 2. Санкт-Петербург - 863; 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 2, Магаданской области - 5, Туве - 7.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния