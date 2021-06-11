https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736585526.html

В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19

В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021

В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19

Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:19

2021-06-11T11:19

2021-06-11T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 15 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5853; 2. Санкт-Петербург - 863; 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 2, Магаданской области - 5, Туве - 7.

https://ria.ru/20210611/onemenie-1736561431.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество