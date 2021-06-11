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В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19
Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:19
2021-06-11T11:19
2021-06-11T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 15 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5853; 2. Санкт-Петербург - 863; 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 2, Магаданской области - 5, Туве - 7.
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москва
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили наибольшее с 14 января число новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5853 новых случая COVID-19