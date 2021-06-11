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Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева - РИА Новости, 11.06.2021
Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
Сенатор Алексей Пушков в интервью газете "Аргументы недели" высказался о негативных последствиях внешней политики экс-президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T01:41
2021-06-11T01:41
2021-06-11T01:41
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В России заявили о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью газете "Аргументы недели" высказался о негативных последствиях внешней политики экс-президента СССР Михаила Горбачева.По его мнению, бывший советский лидер отличался "невнятным мышлением" и "политической нерешительностью", приведшим к сокрушительному поражению страны на международной арене.Сенатор отметил, что Горбачеву не удалось выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Он считает, что по вине политика Советский Союз отказался от своих позиций в Африке, Латинской Америке, Азии и Европе.Пушков раскритиковал решение Горбачева вывести советский военный контингент из ГДР, поскольку это лишило его возможности торговаться с США по вопросу объединения Германии.Член Совета Федерации заключил, что считает экс-президента СССР "глубоко бездарным" политиком.
https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html
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европа, латинская америка, совет федерации рф, алексей пушков, михаил горбачев, германия, африка, ссср, сша, в мире
Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
Сенатор Алексей Пушков обвинил Михаила Горбачева в сокрушительном поражении СССР