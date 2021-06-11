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Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева - РИА Новости, 11.06.2021
Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
Сенатор Алексей Пушков в интервью газете "Аргументы недели" высказался о негативных последствиях внешней политики экс-президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T01:41
2021-06-11T01:41
европа
латинская америка
совет федерации рф
алексей пушков
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германия
африка
ссср
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В России заявили о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью газете "Аргументы недели" высказался о негативных последствиях внешней политики экс-президента СССР Михаила Горбачева.По его мнению, бывший советский лидер отличался "невнятным мышлением" и "политической нерешительностью", приведшим к сокрушительному поражению страны на международной арене.Сенатор отметил, что Горбачеву не удалось выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Он считает, что по вине политика Советский Союз отказался от своих позиций в Африке, Латинской Америке, Азии и Европе.Пушков раскритиковал решение Горбачева вывести советский военный контингент из ГДР, поскольку это лишило его возможности торговаться с США по вопросу объединения Германии.Член Совета Федерации заключил, что считает экс-президента СССР "глубоко бездарным" политиком.
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европа, латинская америка, совет федерации рф, алексей пушков, михаил горбачев, германия, африка, ссср, сша, в мире
Пушков заявил о "сокрушительном поражении" по вине Горбачева
01:41 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сенатор Алексей Пушков обвинил Михаила Горбачева в сокрушительном поражении СССР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью газете "Аргументы недели" высказался о негативных последствиях внешней политики экс-президента СССР Михаила Горбачева.
По его мнению, бывший советский лидер отличался "невнятным мышлением" и "политической нерешительностью", приведшим к сокрушительному поражению страны на международной арене.
"Будучи с 1985 года лидером одного из самых мощных государств мира, имея в руках гигантский политический аппарат, Горбачев все отдал — и позиции в Восточной Европе, и власть, и даже сам СССР. Это не моя субъективная оценка — это объективная констатация факта", — пояснил Пушков.
Сенатор отметил, что Горбачеву не удалось выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Он считает, что по вине политика Советский Союз отказался от своих позиций в Африке, Латинской Америке, Азии и Европе.
"Кто-то скажет: это потому что Венгрия, Польша, Румыния хотели оторваться от Советского Союза. Да, хотели. Но это вовсе не означало, что мы должны были мостить им дорогу в НАТО", — уточнил собеседник газеты.
Пушков раскритиковал решение Горбачева вывести советский военный контингент из ГДР, поскольку это лишило его возможности торговаться с США по вопросу объединения Германии.
Член Совета Федерации заключил, что считает экс-президента СССР "глубоко бездарным" политиком.
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