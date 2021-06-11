Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/germaniya-1736618176.html
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 11.06.2021
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией
Германия приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:41
2021-06-11T13:41
россия
ульрике деммер
совет россия-нато
нато
германия
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155671/88/1556718858_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_81ec7813754df8b47dbecc5ea956211d.jpg
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Германия приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Ранее в июне генсек альянса заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии."Федеральное правительство приветствует инициативу генерального секретаря Столтенберга о скорой встрече Совета Россия-НАТО. Это предложение было сделано уже давно, но до сих пор не было принято Кремлем", - заявила она на брифинге в пятницу.
https://ria.ru/20210611/provokatsiya-1736558584.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/88/1556718858_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9ea7bfe8276efa8dc0bfe863a453c8d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ульрике деммер, совет россия-нато, нато, германия, йенс столтенберг, в мире
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией
13:41 11.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

Кабмин ФРГ приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с РФ

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Германия приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Ранее в июне генсек альянса заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress пролетает над кораблем Королевских военно-морских сил Дании HDMS Esbern Snare (L17) (слева) и корветом HMS Karlstad (K35) ВМC Швеции во время Baltops - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
03:30
Посольство России в США обвинило НАТО в провокации на учениях Baltops
"Федеральное правительство приветствует инициативу генерального секретаря Столтенберга о скорой встрече Совета Россия-НАТО. Это предложение было сделано уже давно, но до сих пор не было принято Кремлем", - заявила она на брифинге в пятницу.
 
РоссияУльрике ДеммерСовет Россия-НАТОНАТОГерманияЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
16:36Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
16:31Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
Лента новостейМолния