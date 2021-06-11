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Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 11.06.2021
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией
Германия приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:41
2021-06-11T13:41
2021-06-11T13:41
россия
ульрике деммер
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йенс столтенберг
в мире
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Германия приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Ранее в июне генсек альянса заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии."Федеральное правительство приветствует инициативу генерального секретаря Столтенберга о скорой встрече Совета Россия-НАТО. Это предложение было сделано уже давно, но до сих пор не было принято Кремлем", - заявила она на брифинге в пятницу.
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россия, ульрике деммер, совет россия-нато, нато, германия, йенс столтенберг, в мире
Германия приветствовала инициативу НАТО возобновить диалог с Россией
Кабмин ФРГ приветствует инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с РФ