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Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море

Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море - РИА Новости, 11.06.2021

Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море

В сторону Черного моря выдвинулся американский ракетный эсминец "Лабун", сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:41

2021-06-11T08:41

2021-06-11T11:32

черное море

военно-морские силы сша

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. В сторону Черного моря выдвинулся американский ракетный эсминец "Лабун", сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.В публикации уточняется, что кораблю предстоит провести операцию "по обеспечению безопасности в регионе"."ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", — добавляется в посте.Эскадренный миноносец "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.

черное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, военно-морские силы сша, нато, в мире