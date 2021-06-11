Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:41 11.06.2021 (обновлено: 11:32 11.06.2021)
ВМС США сообщили, что эсминец "Лабун" направляется в Черное море для проведения операций
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. В сторону Черного моря выдвинулся американский ракетный эсминец "Лабун", сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.
В публикации уточняется, что кораблю предстоит провести операцию "по обеспечению безопасности в регионе".
"ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", — добавляется в посте.
Эскадренный миноносец "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.
BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021