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Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море - РИА Новости, 11.06.2021
Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
В сторону Черного моря выдвинулся американский ракетный эсминец "Лабун", сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:41
2021-06-11T11:32
черное море
военно-морские силы сша
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. В сторону Черного моря выдвинулся американский ракетный эсминец "Лабун", сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.В публикации уточняется, что кораблю предстоит провести операцию "по обеспечению безопасности в регионе"."ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", — добавляется в посте.Эскадренный миноносец "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.
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черное море, военно-морские силы сша, нато, в мире
Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:41 11.06.2021 (обновлено: 11:32 11.06.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy BoanАмериканский эсминец Laboon
Американский эсминец Laboon - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy Boan

ВМС США сообщили, что эсминец "Лабун" направляется в Черное море для проведения операций

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. В сторону Черного моря выдвинулся американский ракетный эсминец "Лабун", сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.
В публикации уточняется, что кораблю предстоит провести операцию "по обеспечению безопасности в регионе".
"ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", — добавляется в посте.
Эскадренный миноносец "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.
 
Черное мореВоенно-морские силы СШАНАТОВ мире
 
 
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