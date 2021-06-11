В РАН назвали причины, которые мешают развитию ядерной энергетики
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Глава РАН Александр Сергеев заявил, что развитию ядерной энергетики мешают фобии
СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Ядерная энергетика на основе безопасных реакторов и практически безотходных технологий производства энергии является чистой, но в обществе еще существуют страхи и фобии в отношении нее, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Ученые считают ядерную энергетику чистой, но здесь есть фобии. Когда мы говорим про парниковые газы, более-менее всем очевидно, что энергетика чистая, там почти парниковых газов не дает. Радиационный фон в разы меньше естественного фона. А фобии ясны: это три крупнейшие аварии, которые были, и вторая фобия – захоронение радиоактивных отходов", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
Сергеев выделил, что может противопоставить этим страхам ядерная энергетика на основе передовых технологий.
"Это новые практически полностью безопасные реакторы и новые концепты замкнутого цикла использования ядерного топлива, которые позволят практически не иметь радиоактивных отходов от деятельности и, грубо говоря, возвращать [их] в природу с тем же радиационным фоном, который мы брали, когда извлекали уран", - сказал Сергеев.
Глава РАН напомнил о состоявшемся во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официальном старте строительства первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
Технологии замкнутого ядерного топливного цикла, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
"Это очень хорошо, что здесь Россия является лидером. В планах, что к 2030 году это предприятие должно выдавать в сеть электрическую энергию, которая получается из этой системы. Такое развитие – и по безопасным традиционным реакторам, которые есть во всем мире, и по созданию таких новых подходов - должны "вытащить" нашу ядерную энергетику в плане углеродной таксономии - сейчас же все считают налоги - и "поместить" ее в чистую энергетику", - сказал Сергеев.
Он добавил, что недавно специализированная рабочая группа Европейской комиссии пришла к выводу, что ядерная энергетика не наносит существенного вреда окружающей среде и сравнима по выбросам с самой безопасной ветроэнергетикой.