Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/energetika-1736637313.html
В РАН назвали причины, которые мешают развитию ядерной энергетики
В РАН назвали причины, которые мешают развитию ядерной энергетики - РИА Новости, 11.06.2021
В РАН назвали причины, которые мешают развитию ядерной энергетики
Ядерная энергетика на основе безопасных реакторов и практически безотходных технологий производства энергии является чистой, но в обществе еще существуют страхи РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:19
2021-06-11T15:19
россия
александр сергеев (ран)
чернобыльская аэс
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северск
томская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_0:50:3060:1771_1920x0_80_0_0_98fd819638cb360afc7f2a37314faec9.jpg
СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Ядерная энергетика на основе безопасных реакторов и практически безотходных технологий производства энергии является чистой, но в обществе еще существуют страхи и фобии в отношении нее, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев."Ученые считают ядерную энергетику чистой, но здесь есть фобии. Когда мы говорим про парниковые газы, более-менее всем очевидно, что энергетика чистая, там почти парниковых газов не дает. Радиационный фон в разы меньше естественного фона. А фобии ясны: это три крупнейшие аварии, которые были, и вторая фобия – захоронение радиоактивных отходов", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.Сергеев выделил, что может противопоставить этим страхам ядерная энергетика на основе передовых технологий."Это новые практически полностью безопасные реакторы и новые концепты замкнутого цикла использования ядерного топлива, которые позволят практически не иметь радиоактивных отходов от деятельности и, грубо говоря, возвращать [их] в природу с тем же радиационным фоном, который мы брали, когда извлекали уран", - сказал Сергеев.Глава РАН напомнил о состоявшемся во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официальном старте строительства первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.Технологии замкнутого ядерного топливного цикла, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития."Это очень хорошо, что здесь Россия является лидером. В планах, что к 2030 году это предприятие должно выдавать в сеть электрическую энергию, которая получается из этой системы. Такое развитие – и по безопасным традиционным реакторам, которые есть во всем мире, и по созданию таких новых подходов - должны "вытащить" нашу ядерную энергетику в плане углеродной таксономии - сейчас же все считают налоги - и "поместить" ее в чистую энергетику", - сказал Сергеев.Он добавил, что недавно специализированная рабочая группа Европейской комиссии пришла к выводу, что ядерная энергетика не наносит существенного вреда окружающей среде и сравнима по выбросам с самой безопасной ветроэнергетикой.
https://ria.ru/20210608/energoblok-1736105283.html
https://ria.ru/20210603/novak-1735448304.html
россия
северск
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_1:0:2721:2040_1920x0_80_0_0_d836d5291b4b350c1eeac2503466ee19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр сергеев (ран), чернобыльская аэс, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область, общество
В РАН назвали причины, которые мешают развитию ядерной энергетики
15:19 11.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что развитию ядерной энергетики мешают фобии

Читать ria.ru в
СУДАК (Крым), 11 июн – РИА Новости. Ядерная энергетика на основе безопасных реакторов и практически безотходных технологий производства энергии является чистой, но в обществе еще существуют страхи и фобии в отношении нее, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Ученые считают ядерную энергетику чистой, но здесь есть фобии. Когда мы говорим про парниковые газы, более-менее всем очевидно, что энергетика чистая, там почти парниковых газов не дает. Радиационный фон в разы меньше естественного фона. А фобии ясны: это три крупнейшие аварии, которые были, и вторая фобия – захоронение радиоактивных отходов", - сказал Сергеев журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
Сергеев выделил, что может противопоставить этим страхам ядерная энергетика на основе передовых технологий.
"Это новые практически полностью безопасные реакторы и новые концепты замкнутого цикла использования ядерного топлива, которые позволят практически не иметь радиоактивных отходов от деятельности и, грубо говоря, возвращать [их] в природу с тем же радиационным фоном, который мы брали, когда извлекали уран", - сказал Сергеев.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 11:20
Кириенко назвал строительство БРЕСТа прорывом в новую эру энергетики
Глава РАН напомнил о состоявшемся во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официальном старте строительства первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
Технологии замкнутого ядерного топливного цикла, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
"Это очень хорошо, что здесь Россия является лидером. В планах, что к 2030 году это предприятие должно выдавать в сеть электрическую энергию, которая получается из этой системы. Такое развитие – и по безопасным традиционным реакторам, которые есть во всем мире, и по созданию таких новых подходов - должны "вытащить" нашу ядерную энергетику в плане углеродной таксономии - сейчас же все считают налоги - и "поместить" ее в чистую энергетику", - сказал Сергеев.
Он добавил, что недавно специализированная рабочая группа Европейской комиссии пришла к выводу, что ядерная энергетика не наносит существенного вреда окружающей среде и сравнима по выбросам с самой безопасной ветроэнергетикой.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:14Петербургский международный экономический форум
Россия нацелена стать лидером в атомной энергетике, заявил Новак
 
РоссияАлександр Сергеев (РАН)Чернобыльская АЭСРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СеверскТомская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
16:36Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
16:31Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
16:29СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
Лента новостейМолния