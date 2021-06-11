https://ria.ru/20210611/dukhovenstvo-1736669801.html

Армянская церковь осудила заявление Пашиняна о священниках

Армянская церковь осудила заявление Пашиняна о священниках - РИА Новости, 11.06.2021

Армянская церковь осудила заявление Пашиняна о священниках

Директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина протоиерей Ваграм Меликян назвал... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:52

2021-06-11T17:52

2021-06-11T18:05

религия и мировоззрение

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина протоиерей Ваграм Меликян назвал предосудительными слова и.о. премьера Никола Пашиняна, в которых он пригрозил революцией армянскому духовенству.В пятницу, выступая с предвыборной речью в городе Дилижан, Пашинян заявил, что "если необходимо, будут совершены еще революции, пока элиты, от духовной до политической, не преклонятся перед своим народом". Он заявил, что эти элиты "не хозяева, а слуги" и они хотят, чтобы "народ жил и дышал с их разрешения"."Мысли, высказанные лидером партии "Гражданский договор" во время сегодняшней встречи с избирателями в Дилижане в рамках предвыборной кампании, вызывают недоумение и предосудительны. Выражаем сожаление по поводу неразумных и неподобающих заявлений и.о. премьер-министра, которые не имеют ничего общего с реалиями нашей жизни", - заявил потоиерей Меликян онлайн-изданию aysor.am.По его словам, армянские священнослужители во все времена были и остаются служителями и защитниками своей родины, своего народа, хранителями национально-духовных ценностей, "воплощающими в жизнь чаяния нации, успокаивающими ее страдания"."Далеко ходить не будем, последние печальные события в жизни нашей родины (эскалация карабахского конфликта осенью 2020 года - ред.) доказали, кто есть кто, и кто на что способен. В остальном, как говорится в Святом Писании, имеющий уши да услышит, а имеющий око да увидит", - отметил представитель Армянской церкви.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html

https://ria.ru/20210602/ostanki-1735302969.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, армянская апостольская церковь, москва, азербайджан, армения