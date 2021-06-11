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Журналистку Самусик допросят из-за акции на Красной площади
Журналистку Самусик допросят из-за акции на Красной площади - РИА Новости, 11.06.2021
Журналистку Самусик допросят из-за акции на Красной площади
Журналистку Веронику Самусик, задержанную на Красной площади вместе с акционистом Павлом Крисевичем, допросят в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T23:13
2021-06-11T23:13
2021-06-11T23:46
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происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналистку Веронику Самусик, задержанную на Красной площади вместе с акционистом Павлом Крисевичем, допросят в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Тельнов.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя. Вместе с ним задержали Самусик, снимавшую его акцию."Нику доставили обратно в отдел полиции после медосвидетельсвования. Теперь ее задерживают на 48 часов в качестве подозреваемой по делу по ч.2 ст. 213", - сказала Тельнов.Таганский суд Москвы в воскресенье изберет меру пресечения журналистке, добавил адвокат.Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате акционист забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия
Журналистку Самусик допросят из-за акции на Красной площади
23:13 11.06.2021 (обновлено: 23:46 11.06.2021)
Журналистку, задержанную с акционистом Крисевичем, допросят как подозреваемую в хулиганстве
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналистку Веронику Самусик, задержанную на Красной площади вместе с акционистом Павлом Крисевичем, допросят в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Тельнов.
Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя. Вместе с ним задержали Самусик, снимавшую его акцию.
"Нику доставили обратно в отдел полиции после медосвидетельсвования. Теперь ее задерживают на 48 часов в качестве подозреваемой по делу по ч.2 ст. 213", - сказала Тельнов.
Таганский суд Москвы в воскресенье изберет меру пресечения журналистке, добавил адвокат.
Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.
Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ
: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате акционист забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге
, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.