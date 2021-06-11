https://ria.ru/20210611/delo-1736639245.html

В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади

В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади - РИА Новости, 11.06.2021

В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади

Против художника-акциониста Павла Крисевича, которого задержали за стрельбу на Красной площади, возбудили дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:23

2021-06-11T15:23

2021-06-11T16:22

павел крисевич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

гумвд

происшествия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Против художника-акциониста Павла Крисевича, которого задержали за стрельбу на Красной площади, возбудили дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.Сейчас решается вопрос о его задержании.Как уточнил источник РИА Новости, акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова.Ранее адвокат Сергей Тельнов сообщил агентству, что вместе с мужчиной в отдел полиции по району Китай-город забрали и журналистку Веронику Самусик.Подруга Крисевича Анастасия Михайлова рассказала, что он получил ожог лица.Акционист в ноябре 2020 года у здания ФСБ поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе он забрался на Старом Арбате в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и кричал политические лозунги За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.В мае Крисевичу дали десять суток за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210208/arest-1596520096.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575447968.html

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павел крисевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, гумвд, происшествия