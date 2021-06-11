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В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади
В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади
Против художника-акциониста Павла Крисевича, которого задержали за стрельбу на Красной площади, возбудили дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:23
2021-06-11T16:22
павел крисевич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
гумвд
происшествия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Против художника-акциониста Павла Крисевича, которого задержали за стрельбу на Красной площади, возбудили дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.Сейчас решается вопрос о его задержании.Как уточнил источник РИА Новости, акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова.Ранее адвокат Сергей Тельнов сообщил агентству, что вместе с мужчиной в отдел полиции по району Китай-город забрали и журналистку Веронику Самусик.Подруга Крисевича Анастасия Михайлова рассказала, что он получил ожог лица.Акционист в ноябре 2020 года у здания ФСБ поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе он забрался на Старом Арбате в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и кричал политические лозунги За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.В мае Крисевичу дали десять суток за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20210208/arest-1596520096.html
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павел крисевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, гумвд, происшествия
В Москве завели дело на акциониста, задержанного на Красной площади
15:23 11.06.2021 (обновлено: 16:22 11.06.2021)
 
© Радио Sputnik /Сергей ТучинКрасная площадь
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Радио Sputnik /Сергей Тучин

Полиция возбудила дело против акциониста Крисевича после стрельбы на Красной площади

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Против художника-акциониста Павла Крисевича, которого задержали за стрельбу на Красной площади, возбудили дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
Сейчас решается вопрос о его задержании.
Как уточнил источник РИА Новости, акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова.
Ранее адвокат Сергей Тельнов сообщил агентству, что вместе с мужчиной в отдел полиции по району Китай-город забрали и журналистку Веронику Самусик.
Подруга Крисевича Анастасия Михайлова рассказала, что он получил ожог лица.
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Акционист в ноябре 2020 года у здания ФСБ поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе он забрался на Старом Арбате в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и кричал политические лозунги За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
В мае Крисевичу дали десять суток за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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