https://ria.ru/20210611/dannye-1736672753.html
Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:02
2021-06-11T18:02
2021-06-11T18:02
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законопроект внесли в нижнюю палату депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.Документ вводит штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи, пояснял Пискарев.Как отмечал депутат, не менявшиеся десять лет штрафы не препятствовали тому, чтобы такая информация становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете, и их десятикратное увеличение призвано "защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
Путин подписал закон о десятикратном увеличении штрафов за разглашение персональных данных
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект внесли в нижнюю палату депутаты Госдумы Василий Пискарев
и Дмитрий Вяткин
.
Документ вводит штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).
Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи, пояснял Пискарев.
Как отмечал депутат, не менявшиеся десять лет штрафы не препятствовали тому, чтобы такая информация становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете, и их десятикратное увеличение призвано "защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".