https://ria.ru/20210611/armeniya-1736694015.html

В Армении опровергли сообщение об обстреле азербайджанских военных

В Армении опровергли сообщение об обстреле азербайджанских военных - РИА Новости, 11.06.2021

В Армении опровергли сообщение об обстреле азербайджанских военных

Министерство обороны Армении опровергло в пятницу сообщение Баку об обстрелах позиций вооруженных сил Азербайджана на границе. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:57

2021-06-11T19:57

2021-06-11T19:57

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в пятницу сообщение Баку об обстрелах позиций вооруженных сил Азербайджана на границе.Ранее минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией."Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором утверждалось, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Это очередная дезинформация", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства Армении.В минобороны указали, что армянские подразделения не вели огонь по военным позициям на территории Азербайджана, но приняли меры для прекращения инженерных работ, проводимых ВС Азербайджана в приграничной зоне Армении. "В частности, 11 июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной зоне села Кут Гехаркуникской области. Армянские подразделения отреагировали на это, после чего инженерные работы были прекращены", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210610/armeniya-1736354353.html

https://ria.ru/20210611/pashinyan-1736685750.html

азербайджан

армения

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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире