В Армении опровергли сообщение об обстреле азербайджанских военных
Минобороны Армении опровергло сообщение об обстрелах позиций ВС Азербайджана на границе
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в пятницу сообщение Баку об обстрелах позиций вооруженных сил Азербайджана на границе.
Ранее минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией.
"Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором утверждалось, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Это очередная дезинформация", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства Армении.
В минобороны указали, что армянские подразделения не вели огонь по военным позициям на территории Азербайджана, но приняли меры для прекращения инженерных работ, проводимых ВС Азербайджана в приграничной зоне Армении. "В частности, 11 июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной зоне села Кут Гехаркуникской области. Армянские подразделения отреагировали на это, после чего инженерные работы были прекращены", - говорится в сообщении.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.