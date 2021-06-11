Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы по перемирию в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар
Президент Азербайджана Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы по перемирию в Карабахе
БАКУ, 11 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России высоко оценил посреднические усилия Москвы в достижении трехсторонних заявлений по перемирию в Карабахе, а также выразил уверенность в дальнейшем эффективном развитии стратегического партнерства.
Согласно тексту письма, который приводит пресс-служба Алиева, Россия достигла значительных успехов в государственном строительстве, устойчивом социально-экономическом развитии и модернизации всех сфер общественной жизни, и сегодня вносит весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности. Азербайджанский лидер выразил особое удовлетворение относительно динамичного и успешного развития отношений между Азербайджаном и Россией и конструктивный двухсторонний диалог.
"Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе", - говорится в письме.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.