https://ria.ru/20210611/aliev-1736644919.html

Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы по перемирию в Карабахе

Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы по перемирию в Карабахе - РИА Новости, 11.06.2021

Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы по перемирию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России высоко оценил посреднические усилия Москвы в достижении... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:56

2021-06-11T15:56

2021-06-11T15:56

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 11 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России высоко оценил посреднические усилия Москвы в достижении трехсторонних заявлений по перемирию в Карабахе, а также выразил уверенность в дальнейшем эффективном развитии стратегического партнерства.Согласно тексту письма, который приводит пресс-служба Алиева, Россия достигла значительных успехов в государственном строительстве, устойчивом социально-экономическом развитии и модернизации всех сфер общественной жизни, и сегодня вносит весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности. Азербайджанский лидер выразил особое удовлетворение относительно динамичного и успешного развития отношений между Азербайджаном и Россией и конструктивный двухсторонний диалог.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.

https://ria.ru/20210520/dogovor-1733171864.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире