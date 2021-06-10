https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736382475.html

Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца

Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца - РИА Новости, 10.06.2021

Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца

Жители России в четверг смогут наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца: полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:12

2021-06-10T00:12

2021-06-10T00:12

наука

россия

чукотка

солнечное затмение

земля

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

московский планетарий

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жители России в четверг смогут наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца: полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко.Максимальная фаза в 91% закрытого диска будут видна на Чукотке. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.Как отметили в планетарии, это будет первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.Как рассказал ранее РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, в Москве во время затмения Солнце "станет похоже на откушенное яблоко".По его словам, при такой затененности Солнца никакого потемнения на Земле не наступит. И если наблюдатель не посмотрит на звезду в нужный момент, то ничего не заметит.Угольников также дал советы по наблюдению события. Без специальных средств это делать опасно для зрения. "В лучшем случае вы сразу же зажмуритесь, а в худшем - можете потерять зрение", - сказал Угольников.Он отметил, что для защиты глаз во время наблюдения затмения стоит использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, пленку из дискет или компакт-диски.Наблюдение через затемненное стекло от стеклотары или используя одну или две пары солнцезащитных очков, он назвал плохой идеей.Единственный вариант посмотреть своими глазами затмение, не прибегая к использованию фильтров, возможен лишь в случае, если небо будет затянуто облаками, но Солнце будет сквозь них видно.При наблюдении солнечного затмения через телескоп использовать вместо фильтра ту же пленку и дискеты нельзя, пояснил астроном. Для подобных наблюдений в специализированных магазинах продаются пленочные или стеклянные светофильтры, которые надеваются на объектив. Второй способ – наведение телескопа на Солнце и проекция затмения на белый лист бумаги через окуляр, рассказал астроном.Как сообщили в Московском планетарии, предстоящее кольцеобразное затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.

https://ria.ru/20210602/zatmenie-1735182653.html

https://ria.ru/20210128/merkuriy-1594829633.html

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