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Наука
https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736382475.html
Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца
Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца - РИА Новости, 10.06.2021
Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца
Жители России в четверг смогут наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца: полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T00:12
2021-06-10T00:12
наука
россия
чукотка
солнечное затмение
земля
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
московский планетарий
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жители России в четверг смогут наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца: полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко.Максимальная фаза в 91% закрытого диска будут видна на Чукотке. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.Как отметили в планетарии, это будет первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.Как рассказал ранее РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, в Москве во время затмения Солнце "станет похоже на откушенное яблоко".По его словам, при такой затененности Солнца никакого потемнения на Земле не наступит. И если наблюдатель не посмотрит на звезду в нужный момент, то ничего не заметит.Угольников также дал советы по наблюдению события. Без специальных средств это делать опасно для зрения. "В лучшем случае вы сразу же зажмуритесь, а в худшем - можете потерять зрение", - сказал Угольников.Он отметил, что для защиты глаз во время наблюдения затмения стоит использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, пленку из дискет или компакт-диски.Наблюдение через затемненное стекло от стеклотары или используя одну или две пары солнцезащитных очков, он назвал плохой идеей.Единственный вариант посмотреть своими глазами затмение, не прибегая к использованию фильтров, возможен лишь в случае, если небо будет затянуто облаками, но Солнце будет сквозь них видно.При наблюдении солнечного затмения через телескоп использовать вместо фильтра ту же пленку и дискеты нельзя, пояснил астроном. Для подобных наблюдений в специализированных магазинах продаются пленочные или стеклянные светофильтры, которые надеваются на объектив. Второй способ – наведение телескопа на Солнце и проекция затмения на белый лист бумаги через окуляр, рассказал астроном.Как сообщили в Московском планетарии, предстоящее кольцеобразное затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
https://ria.ru/20210602/zatmenie-1735182653.html
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россия, чукотка, солнечное затмение, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, московский планетарий, москва, общество

Россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца

00:12 10.06.2021
 
© ИнфографикаГде и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жители России в четверг смогут наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца: полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко.
"Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14.26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
Максимальная фаза в 91% закрытого диска будут видна на Чукотке. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.
Как отметили в планетарии, это будет первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.
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Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение
Как рассказал ранее РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, в Москве во время затмения Солнце "станет похоже на откушенное яблоко".
По его словам, при такой затененности Солнца никакого потемнения на Земле не наступит. И если наблюдатель не посмотрит на звезду в нужный момент, то ничего не заметит.
Угольников также дал советы по наблюдению события. Без специальных средств это делать опасно для зрения. "В лучшем случае вы сразу же зажмуритесь, а в худшем - можете потерять зрение", - сказал Угольников.
Он отметил, что для защиты глаз во время наблюдения затмения стоит использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, пленку из дискет или компакт-диски.
Наблюдение через затемненное стекло от стеклотары или используя одну или две пары солнцезащитных очков, он назвал плохой идеей.
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Единственный вариант посмотреть своими глазами затмение, не прибегая к использованию фильтров, возможен лишь в случае, если небо будет затянуто облаками, но Солнце будет сквозь них видно.
При наблюдении солнечного затмения через телескоп использовать вместо фильтра ту же пленку и дискеты нельзя, пояснил астроном. Для подобных наблюдений в специализированных магазинах продаются пленочные или стеклянные светофильтры, которые надеваются на объектив. Второй способ – наведение телескопа на Солнце и проекция затмения на белый лист бумаги через окуляр, рассказал астроном.
Как сообщили в Московском планетарии, предстоящее кольцеобразное затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
Кольцеобразное солнечное затмение в разных уголках мира
© AP Photo / Chiang Ying-ying

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.

Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.

Солнечное затмение в городе Цзяи на острове Тайвань
1 из 12

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.

Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
© REUTERS / Amir Cohen

Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.

Ребенок наблюдает солнечное затмение в городе Йерухам, Израиль
2 из 12

Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.

© REUTERS / Amir Cohen
© AFP 2021 / Sam Yeh

Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.

Солнечное затмение на острове Тайвань
3 из 12

Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.

© AFP 2021 / Sam Yeh
© AP Photo / Andy Wong

На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.

Мужчина снимает солнечное затмение в Пекине, КНР
4 из 12

На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2021 / Juni Kriswanto

Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.

Прихожане молятся во время солнечного затмения в мечети города Сурабая, Индонезия
5 из 12

Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.

© AFP 2021 / Juni Kriswanto
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.

Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Новосибирске
6 из 12

Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Chiang Ying-ying

О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.

Собака во время солнечного затмения на острове Тайвань
7 из 12

О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.

Дети наблюдают солнечное затмение в Катманду, Непал
8 из 12

Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
© REUTERS / Baz Ratner

Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.

Ворона во время солнечного затмения в Найроби, Кения
9 из 12

Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.

© REUTERS / Baz Ratner
© REUTERS / Muhammad Hamed

Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.

Женщины наблюдают солнечное затмение в Аммане, Иордания
10 из 12

Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.

© REUTERS / Muhammad Hamed
© REUTERS / Athit Perawongmetha

На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.

Девочка наблюдает солнечное затмение в Бангкоке, Таиланд
11 из 12

На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© REUTERS / Akhtar Soomro

Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.

Мужчина, закопанный в песок, наблюдает солнечное затмение в Карачи, Пакистан
12 из 12

Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.

© REUTERS / Akhtar Soomro
1 из 12

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.

Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
2 из 12

Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.

© REUTERS / Amir Cohen
3 из 12

Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.

© AFP 2021 / Sam Yeh
4 из 12

На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.

© AP Photo / Andy Wong
5 из 12

Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.

© AFP 2021 / Juni Kriswanto
6 из 12

Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
8 из 12

Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
9 из 12

Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.

© REUTERS / Baz Ratner
10 из 12

Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.

© REUTERS / Muhammad Hamed
11 из 12

На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
12 из 12

Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.

© REUTERS / Akhtar Soomro
 
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