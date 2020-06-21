Кольцеобразное солнечное затмение в разных уголках мира

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.
Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.
В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.
Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.
Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.
Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.
Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.
На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.
На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.
Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.
Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.
Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.
О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.
О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.
Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.
Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.
Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.
Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.
Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.
На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.
На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.
Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.
Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.