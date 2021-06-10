https://ria.ru/20210610/zarplata-1736392361.html

Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами в начале года

Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами в начале года - РИА Новости, 10.06.2021

Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами в начале года

Телеканал RT опубликовал данные Росстата по среднемесячным зарплатам в российских регионах за январь — февраль 2021 года. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:16

2021-06-10T07:16

2021-06-10T07:16

чукотка

кабардино-балкарская республика (кбр)

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

сахалин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

ивановская область

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Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал данные Росстата по среднемесячным зарплатам в российских регионах за январь — февраль 2021 года.Так, самую высокую зарплату зафиксировали на Чукотке, она составила 122,9 тысячи рублей. В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), Москва (99,5 тысячи рублей), Магаданская область (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская область (93,4 тысячи рублей).Самые низкие средние зарплаты за январь — февраль 2021 года зафиксировали в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысяч рублей).

https://ria.ru/20210527/otpusk-1734376745.html

чукотка

сахалин

москва

ивановская область

алтайский край

магаданская область

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чукотка, кабардино-балкарская республика (кбр), республика дагестан, чеченская республика (чечня), ямало-ненецкий автономный округ (янао), сахалин, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, ивановская область, алтайский край, магаданская область, экономика