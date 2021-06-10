https://ria.ru/20210610/vtsiom-1736476723.html

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19

Большинство россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:30

2021-06-10T15:30

2021-06-10T18:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

вциом

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731395378_0:280:2897:1910_1920x0_80_0_0_a26bb32cd99b5d5e203a910988b4b970.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большинство россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 60% респондентов положительно относятся к массовой вакцинации россиян от коронавируса, 22% отрицательно, 15% безразлично, 3% затруднились ответить.При этом, как указано в опросе, более половины граждан (55%) сделали бы себе прививку российской вакциной от коронавируса, 17% из них сказали, что уже сделали ее. Не стали бы делать такую прививку себе 42%, из них 26% заявили - это точно, а 165 - скорее не стали бы.Среди основных причин, по которым россияне стали бы делать прививку от коронавируса, они назвали боязнь заболеть и заразить других, желание защитить и обезопасить себя и близких, доверие к вакцинации и желание быть здоровым, выработать антитела.Среди причин не делать вакцину от коронавируса россияне называли то, что она ещё недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, недоверие и нежелание, а также медотовод.При этом 53% респондентов отметили, что информации о том, как именно проводится вакцинация, им скорее достаточно, а 11% ощущают недостаток этих сведений, тогда как 14% не слышали о том, как проводится вакцинация.Знают, где в их населенном пункте можно сделать прививку от коронавируса 88% россиян, 74% из них хорошо осведомлены об этом, а 14% что-то слышали, но без подробностей. Большинство респондентов (61%) полагают, что при желании смогут сделать прививку от коронавируса, 38% из них уверены в этом. Полагают, что не смогут вакцинироваться при желании 13% россиян, 6% не хотят делать прививку.С тем, что процесс вакцинации скорее прост и занимает мало времени, согласны 71% опрошенных, сложным и длительным считают его 17% россиян.58% россиян считают, что прививка от COVID-19 защищает человека от болезни, риск осложнений при этом минимальный. Полагают, что прививка от COVID-19 дает больше осложнений, чем защищает от коронавируса, 24% респондентов. Среди тех, кто не стал бы делать прививку, верят в то, что она защищает, 20%, а обратной точки зрения придерживаются 50%.Почти половина, или 48% россиян считают, что случаев, когда были тяжелые негативные последствия для здоровья от российской вакцины, скорее мало, 10% из них заявили, что таких случаев и вовсе нет. Обратная точка зрения у 26%, 20% полагают, что таких случаев много, но они не массовые.Советы о том, что следует делать прививку, встречали в СМИ 73% опрошенных, слышали их от знакомых врачей или в больнице - 41%, получали такие советы от окружающих - 39%, в интернете, включая мессенджеры - 29%. При этом советы не прививаться в СМИ замечали 4% опрошенных, слышали от врачей - 11%, получали от окружающих - 26%, в интернете и мессенджерах - 19%.Около половины (47%) россиян опасаются, что коронавирусом могут заболеть они сами или их близкие, 20% уверены, что с ними этого не случится, 11% не задумывались над этим, 12% уже столкнулись с болезнью у себя или близких, и лишь 7% очень боятся заболеть.Всероссийский репрезентативный опрос проводился 16 июня среди 1600 респондентов от 18 лет методом телефонного интервью. Предельная погрешность 2,5%.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736257889.html

https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736225758.html

https://ria.ru/20210602/kovivak-1735215610.html

https://ria.ru/20210608/vaktsina-1736143207.html

https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733627460.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/sputnik-1736468808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вциом, вакцинация