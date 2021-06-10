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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/vtsiom-1736476723.html
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19
Большинство россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:30
2021-06-10T18:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
вциом
вакцинация
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большинство россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 60% респондентов положительно относятся к массовой вакцинации россиян от коронавируса, 22% отрицательно, 15% безразлично, 3% затруднились ответить.При этом, как указано в опросе, более половины граждан (55%) сделали бы себе прививку российской вакциной от коронавируса, 17% из них сказали, что уже сделали ее. Не стали бы делать такую прививку себе 42%, из них 26% заявили - это точно, а 165 - скорее не стали бы.Среди основных причин, по которым россияне стали бы делать прививку от коронавируса, они назвали боязнь заболеть и заразить других, желание защитить и обезопасить себя и близких, доверие к вакцинации и желание быть здоровым, выработать антитела.Среди причин не делать вакцину от коронавируса россияне называли то, что она ещё недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, недоверие и нежелание, а также медотовод.При этом 53% респондентов отметили, что информации о том, как именно проводится вакцинация, им скорее достаточно, а 11% ощущают недостаток этих сведений, тогда как 14% не слышали о том, как проводится вакцинация.Знают, где в их населенном пункте можно сделать прививку от коронавируса 88% россиян, 74% из них хорошо осведомлены об этом, а 14% что-то слышали, но без подробностей. Большинство респондентов (61%) полагают, что при желании смогут сделать прививку от коронавируса, 38% из них уверены в этом. Полагают, что не смогут вакцинироваться при желании 13% россиян, 6% не хотят делать прививку.С тем, что процесс вакцинации скорее прост и занимает мало времени, согласны 71% опрошенных, сложным и длительным считают его 17% россиян.58% россиян считают, что прививка от COVID-19 защищает человека от болезни, риск осложнений при этом минимальный. Полагают, что прививка от COVID-19 дает больше осложнений, чем защищает от коронавируса, 24% респондентов. Среди тех, кто не стал бы делать прививку, верят в то, что она защищает, 20%, а обратной точки зрения придерживаются 50%.Почти половина, или 48% россиян считают, что случаев, когда были тяжелые негативные последствия для здоровья от российской вакцины, скорее мало, 10% из них заявили, что таких случаев и вовсе нет. Обратная точка зрения у 26%, 20% полагают, что таких случаев много, но они не массовые.Советы о том, что следует делать прививку, встречали в СМИ 73% опрошенных, слышали их от знакомых врачей или в больнице - 41%, получали такие советы от окружающих - 39%, в интернете, включая мессенджеры - 29%. При этом советы не прививаться в СМИ замечали 4% опрошенных, слышали от врачей - 11%, получали от окружающих - 26%, в интернете и мессенджерах - 19%.Около половины (47%) россиян опасаются, что коронавирусом могут заболеть они сами или их близкие, 20% уверены, что с ними этого не случится, 11% не задумывались над этим, 12% уже столкнулись с болезнью у себя или близких, и лишь 7% очень боятся заболеть.Всероссийский репрезентативный опрос проводился 16 июня среди 1600 респондентов от 18 лет методом телефонного интервью. Предельная погрешность 2,5%.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вциом, вакцинация
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19
15:30 10.06.2021 (обновлено: 18:12 10.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВЦИОМ: большинство жителей страны готовы привиться российской вакциной от коронавируса

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большинство россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 60% респондентов положительно относятся к массовой вакцинации россиян от коронавируса, 22% отрицательно, 15% безразлично, 3% затруднились ответить.
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Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
При этом, как указано в опросе, более половины граждан (55%) сделали бы себе прививку российской вакциной от коронавируса, 17% из них сказали, что уже сделали ее. Не стали бы делать такую прививку себе 42%, из них 26% заявили - это точно, а 165 - скорее не стали бы.
Среди основных причин, по которым россияне стали бы делать прививку от коронавируса, они назвали боязнь заболеть и заразить других, желание защитить и обезопасить себя и близких, доверие к вакцинации и желание быть здоровым, выработать антитела.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 16:48Распространение коронавируса
Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%
Среди причин не делать вакцину от коронавируса россияне называли то, что она ещё недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, недоверие и нежелание, а также медотовод.
При этом 53% респондентов отметили, что информации о том, как именно проводится вакцинация, им скорее достаточно, а 11% ощущают недостаток этих сведений, тогда как 14% не слышали о том, как проводится вакцинация.
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 00:39
Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Знают, где в их населенном пункте можно сделать прививку от коронавируса 88% россиян, 74% из них хорошо осведомлены об этом, а 14% что-то слышали, но без подробностей. Большинство респондентов (61%) полагают, что при желании смогут сделать прививку от коронавируса, 38% из них уверены в этом. Полагают, что не смогут вакцинироваться при желании 13% россиян, 6% не хотят делать прививку.
С тем, что процесс вакцинации скорее прост и занимает мало времени, согласны 71% опрошенных, сложным и длительным считают его 17% россиян.
Вакцинация препаратом КовиВак в городской поликлинике №7 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 11:31Распространение коронавируса
В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак"
58% россиян считают, что прививка от COVID-19 защищает человека от болезни, риск осложнений при этом минимальный. Полагают, что прививка от COVID-19 дает больше осложнений, чем защищает от коронавируса, 24% респондентов. Среди тех, кто не стал бы делать прививку, верят в то, что она защищает, 20%, а обратной точки зрения придерживаются 50%.
Почти половина, или 48% россиян считают, что случаев, когда были тяжелые негативные последствия для здоровья от российской вакцины, скорее мало, 10% из них заявили, что таких случаев и вовсе нет. Обратная точка зрения у 26%, 20% полагают, что таких случаев много, но они не массовые.
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
8 июня, 14:24Распространение коронавируса
Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи
Советы о том, что следует делать прививку, встречали в СМИ 73% опрошенных, слышали их от знакомых врачей или в больнице - 41%, получали такие советы от окружающих - 39%, в интернете, включая мессенджеры - 29%. При этом советы не прививаться в СМИ замечали 4% опрошенных, слышали от врачей - 11%, получали от окружающих - 26%, в интернете и мессенджерах - 19%.
Около половины (47%) россиян опасаются, что коронавирусом могут заболеть они сами или их близкие, 20% уверены, что с ними этого не случится, 11% не задумывались над этим, 12% уже столкнулись с болезнью у себя или близких, и лишь 7% очень боятся заболеть.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:37Распространение коронавируса
Опубликованы результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"
Всероссийский репрезентативный опрос проводился 16 июня среди 1600 респондентов от 18 лет методом телефонного интервью. Предельная погрешность 2,5%.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 14:55В мире
На Украине запретили въезжать в страну после вакцинации "Спутником V"
 
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