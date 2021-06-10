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Биография Аиды Ведищевой

Биография Аиды Ведищевой - РИА Новости, 10.06.2021

Биография Аиды Ведищевой

Советская певица Аида Семеновна Ведищева, урожденная Ида Соломоновна Вайс, родилась 10 июня 1941 года в Казани, в семье врачей Соломона Вайса и Елены... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:30

2021-06-10T00:30

2021-06-10T00:30

аида ведищева

казань

справки

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Советская певица Аида Семеновна Ведищева, урожденная Ида Соломоновна Вайс, родилась 10 июня 1941 года в Казани, в семье врачей Соломона Вайса и Елены Емельяновой.Окончила Иркутское музыкальное училище, а затем (по настоянию родителей) — институт иностранных языков, где изучала немецкий и английский языки.С начала 1960-х годов Ведищева стала выступать на сцене как эстрадная певица Харьковской филармонии. Пела в джазовом оркестре Олега Лундстрема, затем в оркестре Леонида Утесова. С 1966 года давала сольные концерты с ансамблем "Мелотон", была солисткой ВИА "Голубые гитары", Горьковской филармонии.В 1966 году она стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса советской песни, в 1968 году получила диплом фестиваля песни в Сопоте в Польше.Всесоюзную известность певица получила в 1967 году, исполнив "Песенку о медведях" в фильме "Кавказская пленница". Пластинка с этой песней разошлась в СССР рекордным семимиллионным тиражом. Она исполняла песни "Все говорят: любовь - это яд" (в дуэте с Геннадием Ниловым) в комедии "Три плюс два", "Уходим в старину" в кинофильме "Красное, синее, зеленое" (1966), "Помоги мне" в комедии "Бриллиантовая рука"(1968), "Лесной олень" в детской ленте "Ох уж эта Настя!" (1971), "Первая весна" в музыкальном фильме "Повар и певица" (1978), а также несколько песен в комедии "Белый рояль" (1968), мультфильме "Катерок" (1970) и др. Ведищева спела "Колыбельную медведицы" в оригинальной версии мультфильма "Умка" (1969). Несмотря на успех и популярность, певица подвергалась нападкам со стороны чиновников за "безыдейность и вульгарность". Неоднократно ее не пускали в телеэфир, не давали экспериментировать с новой шоу-программой, отбирали концертные ансамбли. Ведищева первая на советской эстраде записала инструментальную фонограмму для своих выступлений (минусовку). В 1980 году она эмигрировала в США. В Америке Ведищева сумела получить признание, создала собственный театр и собственное телешоу на калифорнийском телевидении. Она выступает под псевдонимом Amazing Aida, исполняя в основном американский репертуар - песни из популярных бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов, кроме того, песни Мишеля Леграна, русские и цыганские романсы, еврейские песни.Впоследствии она начала сама писать песни "Баллада о Чернобыле", "Жизнь — это музыка", "Рождество", "Америка", "Я вернусь, Москва!". В 1998 году Ведищева поставила шоу "Мисс Свобода — для нового тысячелетия". После теракта 2001 года написала мюзикл "Шедевр и поющая Свобода" и посвятила его американской статуе Свободы. Мюзикл шел в 2007 году на Бродвее.О певице сняты документальные фильмы "Аида Ведищева. Не бойтесь начинать с нуля" (2011) и "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (2013). В 2017 году Свердловский театр музыкальной комедии поставил спектакль "Оттепель", посвященный певицам Аиде Ведищевой, Ларисе Мондрус и Нине Бродской, "вычеркнутым" советской цензурой из культурной жизни страны. Аида Ведищева четыре раза выходила замуж. От первого брака с артистом цирка Владиславом Ведищевым у нее есть сын Владимир. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аида ведищева, казань, справки