Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/vedischeva-1736120904.html
Биография Аиды Ведищевой
Биография Аиды Ведищевой - РИА Новости, 10.06.2021
Биография Аиды Ведищевой
Советская певица Аида Семеновна Ведищева, урожденная Ида Соломоновна Вайс, родилась 10 июня 1941 года в Казани, в семье врачей Соломона Вайса и Елены... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T00:30
2021-06-10T00:30
аида ведищева
казань
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736126396_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_af0f243e1189a8b94db864248fef127b.jpg
Советская певица Аида Семеновна Ведищева, урожденная Ида Соломоновна Вайс, родилась 10 июня 1941 года в Казани, в семье врачей Соломона Вайса и Елены Емельяновой.Окончила Иркутское музыкальное училище, а затем (по настоянию родителей) — институт иностранных языков, где изучала немецкий и английский языки.С начала 1960-х годов Ведищева стала выступать на сцене как эстрадная певица Харьковской филармонии. Пела в джазовом оркестре Олега Лундстрема, затем в оркестре Леонида Утесова. С 1966 года давала сольные концерты с ансамблем "Мелотон", была солисткой ВИА "Голубые гитары", Горьковской филармонии.В 1966 году она стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса советской песни, в 1968 году получила диплом фестиваля песни в Сопоте в Польше.Всесоюзную известность певица получила в 1967 году, исполнив "Песенку о медведях" в фильме "Кавказская пленница". Пластинка с этой песней разошлась в СССР рекордным семимиллионным тиражом. Она исполняла песни "Все говорят: любовь - это яд" (в дуэте с Геннадием Ниловым) в комедии "Три плюс два", "Уходим в старину" в кинофильме "Красное, синее, зеленое" (1966), "Помоги мне" в комедии "Бриллиантовая рука"(1968), "Лесной олень" в детской ленте "Ох уж эта Настя!" (1971), "Первая весна" в музыкальном фильме "Повар и певица" (1978), а также несколько песен в комедии "Белый рояль" (1968), мультфильме "Катерок" (1970) и др. Ведищева спела "Колыбельную медведицы" в оригинальной версии мультфильма "Умка" (1969). Несмотря на успех и популярность, певица подвергалась нападкам со стороны чиновников за "безыдейность и вульгарность". Неоднократно ее не пускали в телеэфир, не давали экспериментировать с новой шоу-программой, отбирали концертные ансамбли. Ведищева первая на советской эстраде записала инструментальную фонограмму для своих выступлений (минусовку). В 1980 году она эмигрировала в США. В Америке Ведищева сумела получить признание, создала собственный театр и собственное телешоу на калифорнийском телевидении. Она выступает под псевдонимом Amazing Aida, исполняя в основном американский репертуар - песни из популярных бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов, кроме того, песни Мишеля Леграна, русские и цыганские романсы, еврейские песни.Впоследствии она начала сама писать песни "Баллада о Чернобыле", "Жизнь — это музыка", "Рождество", "Америка", "Я вернусь, Москва!". В 1998 году Ведищева поставила шоу "Мисс Свобода — для нового тысячелетия". После теракта 2001 года написала мюзикл "Шедевр и поющая Свобода" и посвятила его американской статуе Свободы. Мюзикл шел в 2007 году на Бродвее.О певице сняты документальные фильмы "Аида Ведищева. Не бойтесь начинать с нуля" (2011) и "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (2013). В 2017 году Свердловский театр музыкальной комедии поставил спектакль "Оттепель", посвященный певицам Аиде Ведищевой, Ларисе Мондрус и Нине Бродской, "вычеркнутым" советской цензурой из культурной жизни страны. Аида Ведищева четыре раза выходила замуж. От первого брака с артистом цирка Владиславом Ведищевым у нее есть сын Владимир. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736126396_135:0:1480:1009_1920x0_80_0_0_90c1d8dc9d180b6e86bce6e00483d563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аида ведищева, казань, справки

Биография Аиды Ведищевой

00:30 10.06.2021
 
© ГОСТЕЛЕРАДИОФОНДАида Ведищева "Все в мире, как вчера" (1973)
Аида Ведищева Все в мире, как вчера (1973)
© ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД
Читать ria.ru в
Советская певица Аида Семеновна Ведищева, урожденная Ида Соломоновна Вайс, родилась 10 июня 1941 года в Казани, в семье врачей Соломона Вайса и Елены Емельяновой.
Окончила Иркутское музыкальное училище, а затем (по настоянию родителей) — институт иностранных языков, где изучала немецкий и английский языки.
С начала 1960-х годов Ведищева стала выступать на сцене как эстрадная певица Харьковской филармонии. Пела в джазовом оркестре Олега Лундстрема, затем в оркестре Леонида Утесова.
С 1966 года давала сольные концерты с ансамблем "Мелотон", была солисткой ВИА "Голубые гитары", Горьковской филармонии.
В 1966 году она стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса советской песни, в 1968 году получила диплом фестиваля песни в Сопоте в Польше.
Всесоюзную известность певица получила в 1967 году, исполнив "Песенку о медведях" в фильме "Кавказская пленница". Пластинка с этой песней разошлась в СССР рекордным семимиллионным тиражом.
Она исполняла песни "Все говорят: любовь - это яд" (в дуэте с Геннадием Ниловым) в комедии "Три плюс два", "Уходим в старину" в кинофильме "Красное, синее, зеленое" (1966), "Помоги мне" в комедии "Бриллиантовая рука"(1968), "Лесной олень" в детской ленте "Ох уж эта Настя!" (1971), "Первая весна" в музыкальном фильме "Повар и певица" (1978), а также несколько песен в комедии "Белый рояль" (1968), мультфильме "Катерок" (1970) и др. Ведищева спела "Колыбельную медведицы" в оригинальной версии мультфильма "Умка" (1969).
Несмотря на успех и популярность, певица подвергалась нападкам со стороны чиновников за "безыдейность и вульгарность". Неоднократно ее не пускали в телеэфир, не давали экспериментировать с новой шоу-программой, отбирали концертные ансамбли. Ведищева первая на советской эстраде записала инструментальную фонограмму для своих выступлений (минусовку). В 1980 году она эмигрировала в США.
В Америке Ведищева сумела получить признание, создала собственный театр и собственное телешоу на калифорнийском телевидении. Она выступает под псевдонимом Amazing Aida, исполняя в основном американский репертуар - песни из популярных бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов, кроме того, песни Мишеля Леграна, русские и цыганские романсы, еврейские песни.
Впоследствии она начала сама писать песни "Баллада о Чернобыле", "Жизнь — это музыка", "Рождество", "Америка", "Я вернусь, Москва!".
В 1998 году Ведищева поставила шоу "Мисс Свобода — для нового тысячелетия". После теракта 2001 года написала мюзикл "Шедевр и поющая Свобода" и посвятила его американской статуе Свободы. Мюзикл шел в 2007 году на Бродвее.
О певице сняты документальные фильмы "Аида Ведищева. Не бойтесь начинать с нуля" (2011) и "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (2013).
В 2017 году Свердловский театр музыкальной комедии поставил спектакль "Оттепель", посвященный певицам Аиде Ведищевой, Ларисе Мондрус и Нине Бродской, "вычеркнутым" советской цензурой из культурной жизни страны.
Аида Ведищева четыре раза выходила замуж. От первого брака с артистом цирка Владиславом Ведищевым у нее есть сын Владимир.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Аида ВедищеваКазаньСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Лента новостейМолния