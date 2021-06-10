https://ria.ru/20210610/vaktsiny-1736468964.html

Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - РИА Новости, 10.06.2021

Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

Объемы производства в России вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте в другие страны, заявил журналистам глава Минпромторга... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:56

2021-06-10T14:56

2021-06-10T15:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727404719_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_822b0a96b1fe45f101e32bcc611959ad.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объемы производства в России вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте в другие страны, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах итоговой коллегии министерства за 2019-2020 годы."Но, возможно, это произойдет к концу году, когда индустриальные партнёры, в частности, компания "Нанолек", обеспечат наращивание объемов производства "КовиВак". Тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", - добавил министр.Глава Минпромторга указал, что в настоящее время налажено серийное производство вакцины "Спутник V", а также субстанций для последующего розлива и выпуска. "И по полному циклу уже в нескольких странах готовится производство, и пилотные партии находятся сегодня на контроле качества в Институте Гамалеи", - сказал Мантуров.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика