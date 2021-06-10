Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/vaktsiny-1736468964.html
Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - РИА Новости, 10.06.2021
Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Объемы производства в России вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте в другие страны, заявил журналистам глава Минпромторга... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:56
2021-06-10T15:43
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727404719_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_822b0a96b1fe45f101e32bcc611959ad.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объемы производства в России вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте в другие страны, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах итоговой коллегии министерства за 2019-2020 годы."Но, возможно, это произойдет к концу году, когда индустриальные партнёры, в частности, компания "Нанолек", обеспечат наращивание объемов производства "КовиВак". Тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", - добавил министр.Глава Минпромторга указал, что в настоящее время налажено серийное производство вакцины "Спутник V", а также субстанций для последующего розлива и выпуска. "И по полному циклу уже в нескольких странах готовится производство, и пилотные партии находятся сегодня на контроле качества в Институте Гамалеи", - сказал Мантуров.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727404719_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_890af1286592c1196ae0d9c58eef7685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг оценил возможность экспорта вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

14:56 10.06.2021 (обновлено: 15:43 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объемы производства в России вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте в другие страны, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах итоговой коллегии министерства за 2019-2020 годы.

"Действительно, проявляется большой интерес к российским вакцинам со стороны иностранных государств, в частности, по "ЭпиВакКорона" и по вакцине (Центра им. - ред.) Чумакова, "КовиВак". Но у нас главная задача сегодня - обеспечить потребность внутри нашей страны. Пока и касаемо "ЭпиВакКорона", и "КовиВак" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки", - сказал Мантуров.

"Но, возможно, это произойдет к концу году, когда индустриальные партнёры, в частности, компания "Нанолек", обеспечат наращивание объемов производства "КовиВак". Тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", - добавил министр.
Глава Минпромторга указал, что в настоящее время налажено серийное производство вакцины "Спутник V", а также субстанций для последующего розлива и выпуска. "И по полному циклу уже в нескольких странах готовится производство, и пилотные партии находятся сегодня на контроле качества в Институте Гамалеи", - сказал Мантуров.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния