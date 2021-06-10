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ЕП призвал отменить права интеллектуальной собственности на COVID-вакцины
ЕП призвал отменить права интеллектуальной собственности на COVID-вакцины - РИА Новости, 10.06.2021
ЕП призвал отменить права интеллектуальной собственности на COVID-вакцины
Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 для ускорения... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:33
2021-06-10T11:54
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 для ускорения иммунизации в мире, говорится в заявлении ЕП.Документ по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 парламентариев, 263 проголосовали против, 71 воздержался.Отмена патентов, как отмечается, позволит улучшить доступ к препаратам в мире по доступным ценам."Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", — добавили в Европарламенте.Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса выдвинули Индия и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты по этому вопросу вызваны опасениями, что развитые государства серьезно опережают другие по темпам иммунизации.Администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) отметила, что разочарована подобным решением американской стороны. По ее мнению, это не увеличит производство препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала рассчитывает, что страны — участницы организации примут решение к моменту проведения 12-й министерской конференции — она состоится в конце ноября — начале декабря. По его словам, вопрос отказа от патентов на вакцины от COVID-19 требует безотлагательного решения для ускорения иммунизации.
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джо байден, юар, индия, великобритания, страсбург, сша, коронавирус covid-19, европарламент, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

ЕП призвал отменить права интеллектуальной собственности на COVID-вакцины

10:33 10.06.2021 (обновлено: 11:54 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 для ускорения иммунизации в мире, говорится в заявлении ЕП.
Документ по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 парламентариев, 263 проголосовали против, 71 воздержался.
Отмена патентов, как отмечается, позволит улучшить доступ к препаратам в мире по доступным ценам.
"Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", — добавили в Европарламенте.
Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.
Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса выдвинули Индия и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты по этому вопросу вызваны опасениями, что развитые государства серьезно опережают другие по темпам иммунизации.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) отметила, что разочарована подобным решением американской стороны. По ее мнению, это не увеличит производство препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".
Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала рассчитывает, что страны — участницы организации примут решение к моменту проведения 12-й министерской конференции — она состоится в конце ноября — начале декабря. По его словам, вопрос отказа от патентов на вакцины от COVID-19 требует безотлагательного решения для ускорения иммунизации.
 
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