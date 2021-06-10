Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736453282.html
Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО
Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО - РИА Новости, 10.06.2021
Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО
В Европе "прохладно относятся" к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы "официализировать защиту своей... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:37
2021-06-10T14:04
россия
александр лукашевич
нато
европа
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Европе "прохладно относятся" к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы "официализировать защиту своей территории", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью РИА Новости."(Президент Украины Владимир) Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в НАТО, чтобы официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России против суверенного государства. Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно", - сказал Лукашевич.Он также напомнил, что на территории Украины и за ее пределами запланировано на 2021 год 25 совместных учений НАТО с участием вооруженных сил Украины.По его словам, потом военнослужащие вооруженных сил Украины применяют приобретенные знания и навыки в зоне боевых действий в Донбассе, в том числе и с участием инструкторов НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича &gt;&gt;
https://ria.ru/20210608/nato-1736081560.html
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736367826.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736220850.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_128:0:2176:1536_1920x0_80_0_0_9143cf1aba76afaa23b93c662ee9dffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашевич, нато, европа, украина, в мире

Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО

13:37 10.06.2021 (обновлено: 14:04 10.06.2021)
 
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Европе "прохладно относятся" к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы "официализировать защиту своей территории", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью РИА Новости.
"(Президент Украины Владимир) Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в НАТО, чтобы официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России против суверенного государства. Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно", - сказал Лукашевич.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 07:06
Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Он также напомнил, что на территории Украины и за ее пределами запланировано на 2021 год 25 совместных учений НАТО с участием вооруженных сил Украины.
По его словам, потом военнослужащие вооруженных сил Украины применяют приобретенные знания и навыки в зоне боевых действий в Донбассе, в том числе и с участием инструкторов НАТО.
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:21
Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 22:56
Госсекретарь США Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО
Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича >>
 
РоссияАлександр ЛукашевичНАТОЕвропаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния