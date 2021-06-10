Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО
13:37 10.06.2021 (обновлено: 14:04 10.06.2021)
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Европе "прохладно относятся" к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы "официализировать защиту своей территории", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью РИА Новости.
"(Президент Украины Владимир) Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в НАТО, чтобы официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России против суверенного государства. Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно", - сказал Лукашевич.
Он также напомнил, что на территории Украины и за ее пределами запланировано на 2021 год 25 совместных учений НАТО с участием вооруженных сил Украины.
По его словам, потом военнослужащие вооруженных сил Украины применяют приобретенные знания и навыки в зоне боевых действий в Донбассе, в том числе и с участием инструкторов НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.