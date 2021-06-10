https://ria.ru/20210610/ukraina-1736453282.html

Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО

Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО - РИА Новости, 10.06.2021

Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО

В Европе "прохладно относятся" к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы "официализировать защиту своей... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:37

2021-06-10T13:37

2021-06-10T14:04

россия

александр лукашевич

нато

европа

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Европе "прохладно относятся" к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы "официализировать защиту своей территории", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью РИА Новости."(Президент Украины Владимир) Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в НАТО, чтобы официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России против суверенного государства. Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно", - сказал Лукашевич.Он также напомнил, что на территории Украины и за ее пределами запланировано на 2021 год 25 совместных учений НАТО с участием вооруженных сил Украины.По его словам, потом военнослужащие вооруженных сил Украины применяют приобретенные знания и навыки в зоне боевых действий в Донбассе, в том числе и с участием инструкторов НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича >>

https://ria.ru/20210608/nato-1736081560.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736367826.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736220850.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашевич, нато, европа, украина, в мире