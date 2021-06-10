https://ria.ru/20210610/lukashevich-1736427435.html

Александр Лукашевич: слова об агрессии России против Украины – это бред

Александр Лукашевич: слова об агрессии России против Украины – это бред - РИА Новости, 10.06.2021

Александр Лукашевич: слова об агрессии России против Украины – это бред

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Вронской о том, зачем РФ просит... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:00

2021-06-10T14:00

2021-06-10T14:00

россия

обсе

александр лукашевич

украина

интервью

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Вронской о том, зачем РФ просит мониторинговую миссию организации наблюдать за учениями НАТО и Украины, как вообще такие маневры отражаются на обстановке вокруг Донбасса, и чем чревато закачивание в страну вооружений и военной техники.– Александр Казимирович, вы недавно призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) на Украине плотно наблюдать за всеми аспектами, связанными с учениями НАТО и Украины. Почему?– Я поясню, почему мы публично еще раз обострили эту тему в контексте СММ. СММ – международная миссия, миссия ОБСЕ, которая должна – у нее в мандате прописано – своей деятельностью содействовать укреплению безопасности и мира. Содействовать тому, чтобы ситуация разрешалась, чтобы стороны конфликта договаривались и так далее. Вот, собственно, одна из главных ролей. А когда на территории, где идет внутренний конфликт, вмешиваются внешние силы, которые подпитывают по сути вот эти милитаристские настроения, СММ обязана в своих отчетах показывать это. Не характеризовать, но показывать. Потому что очень странно, когда международная миссия не замечает передвижения иностранных войск, подразделений, техники. Если украинское руководство заинтересовано в мире в Украине, то это не только политический процесс, но и реализация договоренностей по отводу вооружений, о неприменении силы, огня, о чем договорились в прошлом году, режим укрепления прекращения огня.В подкрепление всех этих тезисов. В январе нынешнего года Верховная Рада Украины приняла специальный закон, которым одобрила решение президента Зеленского допустить на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в военных учениях в 2021 году. Решение это позволяет длительное присутствие на Украине до двух тысяч американских солдат и столько же из других стран-членов НАТО. Это на одну тысячу больше, чем годом ранее. То есть присутствие иностранных контингентов во время учений допустимо уже на основании специального закона. Законом предусмотрена и возможность круглогодичного пребывания на Украине иностранной военной техники. Наше Минобороны сделало предупредительный серьезный комментарий, что есть опасения, что эта техника и часть подразделений после учений останутся на территории, и это создает очень серьезные риски для безопасности в регионе.В нынешнем году Украина планирует участвовать в семи совместных учениях со странами НАТО. К примеру, сейчас осуществляется серия учений под названием "Защитник Европы", вы это знаете. В июне-июле пройдут еще Sea Breeze, а затем "Объединенные усилия", "Казацкая булава" и целый ряд других. И как бы в рамках подготовки к учениям на Украину продолжают прибывать военные грузы и инструкторы. Вот последние в СМИ данные о том, что уже боевые подразделения из Великобритании и Дании прибыли в целый ряд районов, близлежащих к линии соприкосновения. Вопрос – зачем? Тем более если учения очень приближены к зоне конфликта на Донбассе? Это прямая вооруженная провокация.– Есть ли еще конкретные примеры таких действий?– Более конкретно. Например, в период с 28 июня по 10 июля пройдут совместные учения НАТО с участием Украины Sea Breeze–2021, в рамках которых на территории Украины запланированы совместные действия сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками. У нас есть информация, что под прикрытием этих учений планируется доставка на Украину современных вооружений, боеприпасов и материального имущества. Только в апреле на Украину прибыли не менее пяти военно-транспортных самолетов США. Мы несколько раз спрашивали: "Что везем, господа? Муку? Рис? Детское питание?" Причем два из них прилетели из Чикаго и Бостона. Представляете? Через Атлантику! В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. И это не только "Джавелины".Есть решение директивного органа ОБСЕ, который называется Форум по сотрудничеству в области безопасности, который рассматривает военно-политические аспекты безопасности в Европе и Евроатлантике. В 1993 году было принято решение о запрете поставок в зоны конфликтов летальных и иных вооружений, которые создают реальную военную угрозу для безопасности населения. Оно носит рекомендательный политический характер, но это целый документ, который называется "Меры стабилизации локальных кризисных ситуаций".– А что же ОБСЕ сейчас?– Все эти вопросы, естественно, не получают никакой реакции ни от СММ, ни от других государств-участников. А украинцы ограничиваются тезисом, что мы – суверенное государство, мы вправе проводить учения с другими, мы вправе закупать вооружения и военную технику, мы в праве делать все как суверенное государство, это ничем не ограничено. Они правы в плане серьезных ограничений, но есть ограничения в виде договора о торговле оружием, всеобъемлющего соглашения в рамках ООН, есть Вассенаарские договоренности, которые также предусматривают ограничения. Если вы намерены дальше подпитывать этот конфликт и решать проблемы Донбасса военным путем, то, пожалуйста, вот эти все факты работают на эту концепцию.– И при этом Украина говорит о противостоянии с Россией...– Все это упаковывается, естественно, в истерию по поводу противостояния России, военной агрессии со стороны России. Этот бред я не комментирую, это ширма.В апреле этого года спикер делегации Украины в контактной группе Алексей Арестович заявил об отработке сценария войны с Россией в ходе учений Defender Europe. По его словам, учения Defender Europe 2021 с участием вооруженных сил США проводятся с расчетом на возможное вооруженное противостояние с Россией. Это человек, часть украинской делегации в контактной группе, который должен знакомить СМИ с позицией Украины в этой контактной группе и по конфликту в целом на Донбассе. Тут же в его комментарии указывается, что в ходе маневров "будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления госграницы и территориальной целостности страны, что столкнулась с агрессией со стороны соседнего государства". Вопрос – это что? Мирные устремления? А где здесь Донбасс? Где Минские соглашения? Украинские военные уже не один год занимаются по стандартам НАТО, их тренируют, обучают сотни натовских военных инструкторов, которые на принципе ротации "набегами" посещают Украину. В стране на различных военных базах, начиная от самой западной границы во Львовской области, действуют американские, канадские, британские, польские, норвежские инструкторы и инструкторы из целого ряда других стран, не скрывая это. Потом военнослужащие вооруженных сил Украины применяют приобретенные знания и навыки в зоне боевых действий в Донбассе, в том числе, и с участием этих инструкторов.Нас обвиняют – расхожий тезис здесь в ОБСЕ, что в Донбассе российские солдаты, военные вместе с донбассцами воюют против вооруженных сил Украины. Бред! Даже ОБСЕ не подтверждает: ни СММ, никто. Российских войск нет. Поэтому если есть такие планы и намерения у официальных лиц (Украины – ред.), то СММ обязана реагировать как инструмент предотвращения конфликтов и регулирования кризисных ситуаций. Это базовые элементы мандата всей ОБСЕ.Всего совместных с НАТО учений на территории Украины и за ее пределами с участием вооруженных сил Украины на 2021 год запланировано 25. Это официальные данные. Теперь понятно, почему господин Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в НАТО, чтобы официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России против суверенного государства. Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно.– Как все эти учения отражаются на обстановке в Донбассе?– Проведение военных учений НАТО с государством и на территории государства, на востоке которого продолжается вооруженный гражданский конфликт, не способствует диалогу между его сторонами. Информация об этих маневрах довольно скупая, что также противоречит обязательствам Украины докладывать ОБСЕ о любых военных маневрах в рамках глобального обмена военной информацией. Это в том числе и предусмотрено венским документом. Необязательно, что это должно быть по запросу того или иного государства с учетом того, что подобные учения призваны оказать прямое воздействие на ситуацию с безопасностью на Украине, и учитывая мандат СММ, в задачи которой входит пункт "собирать информацию, докладывать об обстановке с точки зрения безопасности".Украинские военные, силовики и сами уже без участия НАТО продолжают тактику эскалации напряженности в Донбассе. Например, проводят так называемые антитеррористические учения непосредственно на линии соприкосновения, как это было в населенном пункте Счастье Луганской области 30-31 марта. И вспоминается сразу высказывание в феврале этого года нынешнего главнокомандующего вооруженными силами Украины пана Хомчака о том, что "активно осуществляется подготовка всех боевых частей к наступательным действиям в урбанизированной местности".Или, например, еще: в конце апреля министерство обороны Украины отчиталось в проведении учений вертолетчиков в зоне операции объединенных сил, о чем это министерство сообщило на официальном своем сайте. В ходе учений военные летчики отрабатывали наведение вертолетов на наземные цели, и это тоже напрямую нарушает меры усиления режима прекращения огня, которые при содействии ОБСЕ были достигнуты 22 июля прошлого года. СММ об этих учениях также ничего не писала, поэтому неудивительно, что в этих условиях многими представителями военно-политического руководства Украины углубление военно-технического сотрудничества с государствами НАТО воспринимается как одобрение линии на саботаж выполнения обязательств по минским соглашениям и укрепление милитаристских настроений против Донбасса.Милитаризация Украины и накачка ее вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот – подстегнет горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны. Поэтому призываем и будем призывать СММ активно воздействовать на эту ситуацию, предотвращать и работать с руководством Украины в пользу мира, а не сидеть помалкивать. Тем более что господин Чевик, руководитель СММ, возглавляет подгруппу по безопасности контактной группы. Это тоже предельно важно.– Но пока на наши призывы реакции нет?– СММ игнорирует. Мы еще раз будем призывать.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

https://ria.ru/20210607/ucheniya-1735634095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/ukraina-1594630420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, александр лукашевич, украина, интервью