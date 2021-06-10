https://ria.ru/20210610/ucheniya-1736448055.html

Постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины вооружениями

Постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины вооружениями - РИА Новости, 10.06.2021

Постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины вооружениями

НАТО под прикрытием учений накачивает Украину вооружениями, которые впоследствии перейдут ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, заявил в РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:11

2021-06-10T13:11

2021-06-10T14:06

смм обсе

javelin (птрк)

вооруженные силы украины

игорь конашенков

киев

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

александр лукашевич

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. НАТО под прикрытием учений накачивает Украину вооружениями, которые впоследствии перейдут ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе."Милитаризация Украины и накачка ее вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот – подстегнет горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны", - сказал постпред РФ."Только в апреле на Украину прибыли не менее пяти военно-транспортных самолетов США. Мы несколько раз спрашивали: "Что везем, господа? Муку? Рис? Детское питание?". Причем два из них прилетели из Чикаго и Бостона. Представляете? Через Атлантику!" - отметил в связи с этим Лукашевич.Поэтому Россия призывает и будет призывать Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине активно воздействовать на эту ситуацию, предотвращать и работать с руководством Украины в пользу мира, подчеркнул он."В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. И это не только "Джавелины", - заявил Лукашевич.Javelin - противотанковый ракетный комплекс, Украина получает их от США.Планируемые учения Украины и НАТО около зоны конфликта в Донбассе - это "прямая вооруженная провокация", заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."В нынешнем году Украина планирует участвовать в семи совместных учениях со странами НАТО. К примеру, сейчас осуществляется серия учений под названием "Защитник Европы", вы это знаете. В июне-июле пройдут еще Sea Breeze, а затем пройдут "Объединенные усилия", "Казацкая булава" и целый ряд других. И как бы в рамках подготовки к учениям на Украину продолжают прибывать военные грузы и инструкторы", - сказал дипломат."Вот последние в СМИ данные о том, что уже боевые подразделения из Великобритании и Дании прибыли в целый ряд районов, близлежащих к линии соприкосновения. Вопрос - зачем? Тем более если учения очень приближены к зоне конфликта на Донбассе? Это прямая вооруженная провокация", - подчеркнул Лукашевич.Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) игнорирует призывы Москвы обратить внимание на поставки вооружений Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Все эти вопросы (о поставках вооружений - ред.), естественно, не получают никакой реакции ни от СММ, ни от других государств-участников. А украинцы ограничиваются тезисом, что мы суверенное государство, мы вправе проводить учения с другими, мы вправе закупать вооружения и военную технику, мы вправе делать все как суверенное государство, это ничем не ограничено", - заявил Лукашевич.По его словам, есть ограничения в виде договора о торговле оружием, всеобъемлющего соглашения в рамках ООН, а также есть Вассенаарские договоренности, которые предусматривают ограничения."Если вы намерены дальше подпитывать этот конфликт и решать проблемы Донбасса военным путем, то, пожалуйста, вот эти все факты работают на эту концепцию", - добавил Лукашевич.Военные учения НАТО с Украиной не способствуют диалогу между Киевом и Донбассом, заявил он."Проведение военных учений НАТО с государством и на территории государства, на востоке которого продолжается вооруженный гражданский конфликт, не способствует диалогу между его сторонами", - заявил Лукашевич.Он отметил, что информация об этих маневрах довольно скупая, что также противоречит обязательствам Украины докладывать ОБСЕ о любых военных маневрах в рамках глобального обмена военной информацией."Необязательно, что это должно быть по запросу того или иного государства с учетом того, что подобные учения призваны оказать прямое воздействие на ситуацию с безопасностью на Украине, и учитывая мандат СММ, в задачи которой входит пункт "собирать информацию, докладывать об обстановке с точки зрения безопасности", - подчеркнул Лукашевич.Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича >>

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736220850.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736364236.html

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