https://ria.ru/20210610/trassa-1736399572.html

Часть трассы Благовещенск-Свободный в Приамурье реконструируют досрочно

Часть трассы Благовещенск-Свободный в Приамурье реконструируют досрочно - РИА Новости, 10.06.2021

Часть трассы Благовещенск-Свободный в Приамурье реконструируют досрочно

Участок трассы Благовещенск-Свободный, которую реконструируют в Приамурье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", планируют сдать раньше срока, сообщил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:09

2021-06-10T09:09

2021-06-10T09:09

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Участок трассы Благовещенск-Свободный, которую реконструируют в Приамурье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", планируют сдать раньше срока, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Правительство Приамурья уточняет, что ведутся работы на участке с 47 по 63 километр региональной автомобильной дороги Благовещенск-Свободный. Реконструкция участка между селами Новинка и Новопетровка началась в конце 2020 года, в 2021 году объект вошёл в нацпроект "Безопасные качественные дороги", работы ведутся за счёт федерального бюджета. Специалисты ведут выемку грунта из самой большой сопки на этом участке дороги для спрямления полотна."Шестнадцатикилометровый участок свободненской трассы мы планируем сдать раньше срока, к концу 2022 года, по госконтракту срок исполнения – 2024 год. Работа идёт в хорошем темпе. Сейчас областной минтранс готовит дорогу к передаче в федеральную собственность – это решение снимет нагрузку с регионального дорожного фонда и позволит перераспределить средства на ремонт и содержание дорог области", - рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.Реконструкция автомобильной дороги Благовещенск-Свободный проводится с 2014 года, введено в эксплуатацию около 20 километров.

https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, общество