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Суд оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2021

Суд оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Telegram еще на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:40

2021-06-10T14:40

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Telegram еще на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.О каких именно постах идет речь, не уточняется, но последние недели и месяцы подобные решения в отношении социальных сетей выносятся за публикации, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста."Компания Telegram признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.За два протокола назначены штрафы по 2 миллиона рублей, за другие два - еще по 3 миллиона. Максимум мессенджер мог получить 16 миллионов рублей штрафа.В середине мая тот же суд уже оштрафовал мессенджер на 5 миллионов рублей за аналогичные нарушения.Кроме того, сегодня в суде планируется рассмотреть еще четыре протокола на Facebook. Компании вменяют два протокола по тому же составу, что у Telegram (до 4 миллионов рублей штрафа за каждый), и два за неудаление призывов к экстремизму (до 8 миллионов рублей за каждый).Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210520/eudupkf-1733058511.html

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