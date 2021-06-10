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В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным
В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным - РИА Новости, 10.06.2021
В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным
Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:54
2021-06-10T16:54
александр башкин
михаил черников
авто
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, заявил ранее РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.По словам Башкина, российские автомобилисты готовы к такому нововведению. "Конечно, каждый из нас заинтересован в исправности собственного автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что при операциях с машиной, продаже или наследовании, все равно нужна техкарта", - напомнил сенатор.
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александр башкин, михаил черников, авто, совет федерации рф, общество

В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным

16:54 10.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.
МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, заявил ранее РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Это был бы совершенно логичный шаг, и я благодарен МВД за такое доверие россиянам. Мы должны друг другу доверять", - сказал он РИА Новости.

По словам Башкина, российские автомобилисты готовы к такому нововведению. "Конечно, каждый из нас заинтересован в исправности собственного автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что при операциях с машиной, продаже или наследовании, все равно нужна техкарта", - напомнил сенатор.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 19:20
Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году
 
Александр БашкинМихаил ЧерниковАвтоСовет Федерации РФОбщество
 
 
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