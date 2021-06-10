https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736498394.html

В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным

В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным - РИА Новости, 10.06.2021

В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным

Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:54

2021-06-10T16:54

2021-06-10T16:54

александр башкин

михаил черников

авто

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, заявил ранее РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.По словам Башкина, российские автомобилисты готовы к такому нововведению. "Конечно, каждый из нас заинтересован в исправности собственного автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что при операциях с машиной, продаже или наследовании, все равно нужна техкарта", - напомнил сенатор.

https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр башкин, михаил черников, авто, совет федерации рф, общество