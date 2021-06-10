https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736498394.html
В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным
В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным - РИА Новости, 10.06.2021
В Совфеде поддержали предложение МВД сделать техосмотр добровольным
Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:54
2021-06-10T16:54
2021-06-10T16:54
александр башкин
михаил черников
авто
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139081_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82debc04d84481943f86c7caba5b630e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, заявил ранее РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.По словам Башкина, российские автомобилисты готовы к такому нововведению. "Конечно, каждый из нас заинтересован в исправности собственного автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что при операциях с машиной, продаже или наследовании, все равно нужна техкарта", - напомнил сенатор.
https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de4e69faae31dec052f7e5a7093e1485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр башкин, михаил черников, авто, совет федерации рф, общество