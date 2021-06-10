https://ria.ru/20210610/sud-1736474714.html
Во Франции начался суд над мужчиной, который дал пощечину Макрону
Во Франции начался суд над мужчиной, который дал пощечину Макрону - РИА Новости, 10.06.2021
Во Франции начался суд над мужчиной, который дал пощечину Макрону
Суд французского города Валанс проводит заседание, на котором рассматривается дело Дамьена Тареля, который ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:21
2021-06-10T15:21
2021-06-10T15:49
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Суд французского города Валанс проводит заседание, на котором рассматривается дело Дамьена Тареля, который ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.Ранее отмечалось, что 28-летний Тарель на допросе заявил, что его действия были спонтанными.В начале заседания суда в четверг он подтвердил, что нанес пощечину Макрону. "Я бы охарактеризовал эту пощечину как довольно жестокую", - отметил мужчина в суде. Объясняя свои действия, он сказал, что был удивлен, увидев президента близко. "Когда мы ждали в машине мы планировали сделать что-нибудь знаковое, задать ему политические вопросы, взять желтый жилет или французский флаг, но мы передумали", - отметил Тарель. "За несколько дней до этого мы рассматривали возможность бросить яйцо или торт с кремом", - добавил он.Статья о насилии в отношении лица, наделенного государственной властью, предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа.Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшихся. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену; по сообщению телеканала, он был отпущен из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с согражданами.
https://ria.ru/20210609/makron-1736363074.html
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Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции
Макрон получил пощечину от мужчины во время его визита в департамент Дром.
После этого инцидента были задержаны два человека.
2021-06-10T15:21
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РИА Новости
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эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости.
Суд французского города Валанс проводит заседание, на котором рассматривается дело Дамьена Тареля, который ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона
, сообщает телеканал BFMTV
.
Ранее отмечалось, что 28-летний Тарель на допросе заявил, что его действия были спонтанными.
В начале заседания суда в четверг он подтвердил, что нанес пощечину Макрону. "Я бы охарактеризовал эту пощечину как довольно жестокую", - отметил мужчина в суде. Объясняя свои действия, он сказал, что был удивлен, увидев президента близко. "Когда мы ждали в машине мы планировали сделать что-нибудь знаковое, задать ему политические вопросы, взять желтый жилет или французский флаг, но мы передумали", - отметил Тарель. "За несколько дней до этого мы рассматривали возможность бросить яйцо или торт с кремом", - добавил он.
Статья о насилии в отношении лица, наделенного государственной властью, предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа.
Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции
Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшихся. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену; по сообщению телеканала, он был отпущен из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.
Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с согражданами.