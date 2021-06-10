https://ria.ru/20210610/sud-1736440836.html

Суд отклонил иск Навального к ИК-3

Суд отклонил иск Навального к ИК-3 - РИА Новости, 10.06.2021

Суд отклонил иск Навального к ИК-3

Октябрьский суд Владимира в четверг отклонил иск Алексея Навального к колонии №3, в котором он настаивал на том, что его адвокатам запрещали проносить на... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:36

2021-06-10T12:36

2021-06-10T12:54

замена условного срока навального

ив роше

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

алексей навальный

общество

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ВЛАДИМИР, 10 июн - РИА Новости. Октябрьский суд Владимира в четверг отклонил иск Алексея Навального к колонии №3, в котором он настаивал на том, что его адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки, передает корреспондент РИА Новости.Адвокат Вадим Кобзев заявил журналистам о намерении обжаловать это решение суда. Также, по его словам, с его клиентом будет обсуждаться возможность подать новый иск по тому же поводу, но с расширенными датами: в ходе нынешнего процесса защита просила включить другие эпизоды в рассмотрение, но получила отказ.При этом еще на первом заседании представитель колонии предъявила заявления адвокатов Навального с визой от руководства ИК-3, давшего добро на то, чтобы брать с собой технику на свидания.Кобзев на это возразил, что документы в одном экземпляре сдавались в колонию и адвокаты не могли знать, разрешили им в итоге проносить технику или нет. Кроме того, по его словам, телефоны и смартфоны в обязательном порядке просили сдавать на КПП.Представители колонии в ответ показали в суде ролики, на которых видно, что адвокаты сами, без чьих-либо просьб сдают технику на входе в учреждение.Ранее Навальный также подал три иска к другой колонии, ИК-2, в которой он содержится в настоящий момент (а в ИК-3 расположен стационар, куда его переводили после голодовки). По двум из них, о невыдаче книг и цензуре газет, производство было закрыто, поскольку блогер отозвал иски. Третий, оспаривающий признание Навального склонным к побегу, суд на прошлой неделе отклонил.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html

https://ria.ru/20210601/navalnyy-1735025154.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, ив роше, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, алексей навальный, общество