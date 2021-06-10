https://ria.ru/20210610/sud-1736433652.html

В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка

В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка - РИА Новости, 10.06.2021

В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка

Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:03

2021-06-10T12:03

2021-06-10T12:03

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

зея (город)

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК.По версии следствия, 2 марта в городе Зея Амурской области мужчина на снегоуборочной машине при движении задним ходом наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы. Было возбуждено уголовно дело о нарушении правил безопасности, по неосторожности причинившем тяжкий вреда здоровью."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210608/peterburg-1736173550.html

амурская область

зея (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), амурская область, зея (город), происшествия