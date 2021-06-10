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В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка
В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка - РИА Новости, 10.06.2021
В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка
Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:03
2021-06-10T12:03
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
зея (город)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК.По версии следствия, 2 марта в городе Зея Амурской области мужчина на снегоуборочной машине при движении задним ходом наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы. Было возбуждено уголовно дело о нарушении правил безопасности, по неосторожности причинившем тяжкий вреда здоровью."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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амурская область
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, зея (город), происшествия

В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка

12:03 10.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК.
По версии следствия, 2 марта в городе Зея Амурской области мужчина на снегоуборочной машине при движении задним ходом наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы. Было возбуждено уголовно дело о нарушении правил безопасности, по неосторожности причинившем тяжкий вреда здоровью.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьЗея (город)Происшествия
 
 
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