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В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка
В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка - РИА Новости, 10.06.2021
В Приамурье будут судить водителя снегоуборщика, сбившего ребенка
Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:03
2021-06-10T12:03
2021-06-10T12:03
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
зея (город)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водитель снегоуборщика в Приамурье предстанет перед судом за нанесение травм девочке, которую он сбил, сообщает СК.По версии следствия, 2 марта в городе Зея Амурской области мужчина на снегоуборочной машине при движении задним ходом наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы. Было возбуждено уголовно дело о нарушении правил безопасности, по неосторожности причинившем тяжкий вреда здоровью."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210608/peterburg-1736173550.html
амурская область
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, зея (город), происшествия