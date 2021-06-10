https://ria.ru/20210610/strelba-1736529516.html

В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе

В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе - РИА Новости, 10.06.2021

В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе

Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:06

2021-06-10T19:06

2021-06-10T19:27

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны армении

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны."Десятого июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гехаркуникской области Армении. Подразделения армянских ВС, отреагировав, заставили прекратить работы. В ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские военные перешли к ответным действиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210610/armeniya-1736354353.html

https://ria.ru/20210608/karabakh-1736207883.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении, азербайджан, в мире