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В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе - РИА Новости, 10.06.2021
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:06
2021-06-10T19:06
2021-06-10T19:27
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны армении
азербайджан
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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны."Десятого июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гехаркуникской области Армении. Подразделения армянских ВС, отреагировав, заставили прекратить работы. В ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские военные перешли к ответным действиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210610/armeniya-1736354353.html
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армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении, азербайджан, в мире
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
19:06 10.06.2021 (обновлено: 19:27 10.06.2021)
Минобороны Армении заявило, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе