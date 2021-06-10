Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/strelba-1736529516.html
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе - РИА Новости, 10.06.2021
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:06
2021-06-10T19:27
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны армении
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483333_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_19c9f2681a47decbaf5a434e2492ee22.jpg
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны."Десятого июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гехаркуникской области Армении. Подразделения армянских ВС, отреагировав, заставили прекратить работы. В ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские военные перешли к ответным действиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210610/armeniya-1736354353.html
https://ria.ru/20210608/karabakh-1736207883.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c88e945205f7e58a41b9f929e54a672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении, азербайджан, в мире
В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
19:06 10.06.2021 (обновлено: 19:27 10.06.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкГорный пейзаж Сюникской области Армении
Горный пейзаж Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк

Минобороны Армении заявило, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны.
"Десятого июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гехаркуникской области Армении. Подразделения армянских ВС, отреагировав, заставили прекратить работы. В ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские военные перешли к ответным действиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян у мемориала во время посещения села Арагац - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Сын в обмен на пленных. В Армении новая война — угроз и компроматов
Отмечается, что в результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 19:38
Пашинян о конфликте в Карабахе: "Бог отвернулся от Армении"
 
АрменияСитуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АрменииАзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния