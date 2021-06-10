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В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал
В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал - РИА Новости, 10.06.2021
В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал
Стихийный мемориал появился в Адлерском районе Сочи на месте гибели приставов, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:03
2021-06-10T12:03
сочи
происшествия
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Стихийный мемориал появился в Адлерском районе Сочи на месте гибели приставов, сообщает пресс-служба городской администрации."Сегодня с самого утра сочинцы несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна, погибших 9 июня в Адлерском районе... на улице Просвещения. Одними из первых на стихийном месте памяти и скорби сегодня побывали адлерцы - жители соседних улиц, представители армянской диаспоры города Сочи", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе уточнили, что память погибших почтили минутой молчания. Священник армянской апостольской церкви отслужил панихиду.Ранее ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).
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60
сочи, происшествия

В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал

12:03 10.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЦветы на месте гибели двух судебных приставов в Адлере
Цветы на месте гибели двух судебных приставов в Адлере - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Стихийный мемориал появился в Адлерском районе Сочи на месте гибели приставов, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня с самого утра сочинцы несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна, погибших 9 июня в Адлерском районе... на улице Просвещения. Одними из первых на стихийном месте памяти и скорби сегодня побывали адлерцы - жители соседних улиц, представители армянской диаспоры города Сочи", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи на месте убийства судебных приставов в Адлере - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 03:08
Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов
Также в пресс-службе уточнили, что память погибших почтили минутой молчания. Священник армянской апостольской церкви отслужил панихиду.
Ранее ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).
Убийство судебных приставов в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства судебных приставов в Адлере
1 из 8

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

Убийство судебных приставов в Адлере
2 из 8

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

Машина скорой помощи на месте убийства судебных приставов в Адлере
3 из 8

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

Сотрудник полиции опрашивает свидетелей на месте убийства судебных приставов в Адлере
4 из 8

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
5 из 8

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На стрелявшего завели уголовное дело.

Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
6 из 8

На стрелявшего завели уголовное дело.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства судебных приставов в Адлер
7 из 8

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

Сотрудник полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
8 из 8

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На стрелявшего завели уголовное дело.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 8

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
 
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