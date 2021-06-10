https://ria.ru/20210610/sochi-1736433296.html

В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал

В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал - РИА Новости, 10.06.2021

В Сочи на месте убийства приставов возник стихийный мемориал

Стихийный мемориал появился в Адлерском районе Сочи на месте гибели приставов, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:03

2021-06-10T12:03

2021-06-10T12:03

сочи

происшествия

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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Стихийный мемориал появился в Адлерском районе Сочи на месте гибели приставов, сообщает пресс-служба городской администрации."Сегодня с самого утра сочинцы несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна, погибших 9 июня в Адлерском районе... на улице Просвещения. Одними из первых на стихийном месте памяти и скорби сегодня побывали адлерцы - жители соседних улиц, представители армянской диаспоры города Сочи", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе уточнили, что память погибших почтили минутой молчания. Священник армянской апостольской церкви отслужил панихиду.Ранее ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).

https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736387160.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия