https://ria.ru/20210609/pristav-1736296586.html

Убийство судебных приставов в Сочи

Убийство судебных приставов в Сочи - РИА Новости, 09.06.2021

Убийство судебных приставов в Сочи

В Сочи при выселении жителей незаконной постройки убиты два судебных пристава. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:50

2021-06-09T14:50

2021-06-09T15:02

приставы

сочи

убийство

фото

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В Сочи при выселении жителей незаконной постройки убиты два судебных пристава. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приставы, сочи, убийство, фото, фото