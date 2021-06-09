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Убийство судебных приставов в Сочи
Убийство судебных приставов в Сочи - РИА Новости, 09.06.2021
Убийство судебных приставов в Сочи
В Сочи при выселении жителей незаконной постройки убиты два судебных пристава. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.06.2021
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приставы
сочи
убийство
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В Сочи при выселении жителей незаконной постройки убиты два судебных пристава. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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приставы, сочи, убийство, фото, фото

Убийство судебных приставов в Сочи

14:50 09.06.2021 (обновлено: 15:02 09.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В Сочи при выселении жителей незаконной постройки убиты два судебных пристава. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства судебных приставов в Адлере
1 из 8

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

Убийство судебных приставов в Адлере
2 из 8

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

Машина скорой помощи на месте убийства судебных приставов в Адлере
3 из 8

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

Сотрудник полиции опрашивает свидетелей на месте убийства судебных приставов в Адлере
4 из 8

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
5 из 8

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На стрелявшего завели уголовное дело.

Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
6 из 8

На стрелявшего завели уголовное дело.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства судебных приставов в Адлер
7 из 8

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

Сотрудник полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
8 из 8

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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приставыСочиУбийствоФото
 
 
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