Убийство судебных приставов в Сочи
Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.
Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.
Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.
Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.
Два пристава от полученных ранений скончались на месте.
Два пристава от полученных ранений скончались на месте.
Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.
Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.
Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.
На стрелявшего завели уголовное дело.
В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.
В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.
Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.
Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.