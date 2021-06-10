https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467587.html

Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу

Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу

Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил РИА Новости источник из близкого окружения. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:49

2021-06-10T14:49

2021-06-10T15:40

умерла лариса шойгу

лариса шойгу

россия

сергей неверов

политика

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил РИА Новости источник из близкого окружения.Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону."Лариса Шойгу скончалась после тяжелой и продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России", в 2013 году за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность она была награждена орденом Дружбы.Лариса Шойгу была замужем за врачом-хирургом Константином Фламенбаумом, ее брат Сергей Шойгу – министр обороны РФ, генерал армии.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736458973.html

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467000.html

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2021

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умерла лариса шойгу, лариса шойгу, россия, сергей неверов, политика, госдума рф, единая россия