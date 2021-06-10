https://ria.ru/20210610/pshenitsa-1736534224.html

В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России

В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России - РИА Новости, 10.06.2021

В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России

Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (то есть в 2021 календарном году),... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:45

2021-06-10T19:45

2021-06-10T20:19

дмитрий рылько

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

сша

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (то есть в 2021 календарном году), который эксперты еще в мае сочли некорректным: теперь министерство ожидает, что валовый сбор данной культуры составит 86 миллионов тонн, следует из материалов ведомства.Майский прогноз министерства по урожаю составлял 85 миллионов тонн. Таким образом, по оценке ведомства, Россия в 2021 году может получить один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда, по данным Росстата, было собрано 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом - 135,539 миллиона тонн).Второй по объему урожай пшеницы в истории Россия собрала в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом - 133,465 миллиона тонн).Впрочем, еще в мае российские аналитики усомнились в прогнозе североамериканского министерства, отмечая, что ведомство не приняло в расчет возможную гибель посевов озимых. Так, гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко называл подход минсельхоза США "некорректным", а гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько также указывал на формальный подход.Прогноз минсельхоза США по экспорту пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) снижен до 38,5 миллиона тонн с 39,5 миллиона, в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) сохранен на уровне 40 миллионов тонн. Рекордный объем Россия экспортировала в сезоне 2017-2018 годов: общие поставки зерна тогда составили 52,422 миллиона тонн, пшеницы - 40,449 миллиона тонн.Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 миллиона тонн, а валовый сбор пшеницы будет на уровне 81 миллион тонн. Экспорт зерна в 2020-2021 году ожидается в объеме 48 миллионов тонн, пшеницы - порядка 37 миллионов тонн.

https://ria.ru/20210525/yagody-1733884799.html

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

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дмитрий рылько, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, сша, экономика