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В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России
В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России - РИА Новости, 10.06.2021
В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России
Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (то есть в 2021 календарном году),... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:45
2021-06-10T20:19
дмитрий рылько
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
сша
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (то есть в 2021 календарном году), который эксперты еще в мае сочли некорректным: теперь министерство ожидает, что валовый сбор данной культуры составит 86 миллионов тонн, следует из материалов ведомства.Майский прогноз министерства по урожаю составлял 85 миллионов тонн. Таким образом, по оценке ведомства, Россия в 2021 году может получить один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда, по данным Росстата, было собрано 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом - 135,539 миллиона тонн).Второй по объему урожай пшеницы в истории Россия собрала в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом - 133,465 миллиона тонн).Впрочем, еще в мае российские аналитики усомнились в прогнозе североамериканского министерства, отмечая, что ведомство не приняло в расчет возможную гибель посевов озимых. Так, гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко называл подход минсельхоза США "некорректным", а гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько также указывал на формальный подход.Прогноз минсельхоза США по экспорту пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) снижен до 38,5 миллиона тонн с 39,5 миллиона, в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) сохранен на уровне 40 миллионов тонн. Рекордный объем Россия экспортировала в сезоне 2017-2018 годов: общие поставки зерна тогда составили 52,422 миллиона тонн, пшеницы - 40,449 миллиона тонн.Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 миллиона тонн, а валовый сбор пшеницы будет на уровне 81 миллион тонн. Экспорт зерна в 2020-2021 году ожидается в объеме 48 миллионов тонн, пшеницы - порядка 37 миллионов тонн.
https://ria.ru/20210525/yagody-1733884799.html
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дмитрий рылько, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, сша, экономика
В США изменили прогноз по урожаю пшеницы в России
19:45 10.06.2021 (обновлено: 20:19 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минсельхоз США улучшил прогноз по урожаю пшеницы в РФ до почти 86 миллионов тонн в 2021 году

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (то есть в 2021 календарном году), который эксперты еще в мае сочли некорректным: теперь министерство ожидает, что валовый сбор данной культуры составит 86 миллионов тонн, следует из материалов ведомства.
Майский прогноз министерства по урожаю составлял 85 миллионов тонн. Таким образом, по оценке ведомства, Россия в 2021 году может получить один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда, по данным Росстата, было собрано 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом - 135,539 миллиона тонн).
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Второй по объему урожай пшеницы в истории Россия собрала в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом - 133,465 миллиона тонн).
Впрочем, еще в мае российские аналитики усомнились в прогнозе североамериканского министерства, отмечая, что ведомство не приняло в расчет возможную гибель посевов озимых. Так, гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко называл подход минсельхоза США "некорректным", а гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько также указывал на формальный подход.
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Прогноз минсельхоза США по экспорту пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) снижен до 38,5 миллиона тонн с 39,5 миллиона, в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) сохранен на уровне 40 миллионов тонн. Рекордный объем Россия экспортировала в сезоне 2017-2018 годов: общие поставки зерна тогда составили 52,422 миллиона тонн, пшеницы - 40,449 миллиона тонн.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 миллиона тонн, а валовый сбор пшеницы будет на уровне 81 миллион тонн. Экспорт зерна в 2020-2021 году ожидается в объеме 48 миллионов тонн, пшеницы - порядка 37 миллионов тонн.
 
Дмитрий РылькоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияСШАЭкономика
 
 
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