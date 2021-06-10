https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736451427.html
Адвокат посоветовала, как не стать фигурантом дела после запрета ФБК*
Адвокат посоветовала, как не стать фигурантом дела после запрета ФБК* - РИА Новости, 10.06.2021
Адвокат посоветовала, как не стать фигурантом дела после запрета ФБК*
Ответственность за участие в деятельности экстремистской организации наступает только после соответствующего решения суда, однако сторонникам "Фонда борьбы с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:29
2021-06-10T13:29
2021-06-10T13:29
россия
фонд борьбы с коррупцией
сталина гуревич
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ответственность за участие в деятельности экстремистской организации наступает только после соответствующего решения суда, однако сторонникам "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, признан иноагентом) стоит не только не делать новых постов в соцсетях, но и удалить старые, заявила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.Накануне Мосгорсуд признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита намерена обжаловать решение."К сожалению, в вопросах правоприменения у нас три юриста, четыре мнения. Поскольку участие в деятельности экстремистской организации наступает только после признания организации экстремистской, если вы размещали посты в поддержку до того, то в этом, на мой взгляд, состава (преступления – ред.) нет. Но прогнозировать что-то очень сложно. Поэтому лучше и безопаснее для людей, которые это делали, удалить, закрыть или выпустить обновление, что в настоящее время эта организация признана экстремистской", - объяснила Гуревич.Она добавила, что новые посты в поддержку ФБК* делать точно не стоит, как и использовать на своих страницах в соцсетях символику организации - это уже участие в деятельности экстремистского сообщества."Я считаю, что соратники Алексея Навального его вчера очень сильно подставили, опубликовав на его странице в социальных сетях пост, что он будет продолжать (свою деятельность – ред.). Это уже организация. Мы прекрасно понимаем, что это писал не Алексей Навальный, он находится в колонии и ничего писать у себя на страницах не может физически", - сказала адвокат.По ее словам, в деятельности ФБК* есть признаки подстрекательства к экстремистской деятельности, что подпадает под ту же статью, что и сама экстремистская деятельность. Гуревич пояснила, что сторонники Навального и он сам не призывали к расправам над силовиками, не участвовали в массовых беспорядках, не разжигали ненависть к социальной группе. Однако вся их деятельность была деструктивна и направлена на нарушение российских законов."И вот эта умышленная деятельность может быть расценена как экстремистская в случае предоставления доказательств, изучения их в судебном заседании в соответствии с нормами закона", - подытожила Гуревич.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736419514.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, сталина гуревич, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Ответственность за участие в деятельности экстремистской организации наступает только после соответствующего решения суда, однако сторонникам "Фонда борьбы с коррупцией
"* (ФБК, признан иноагентом) стоит не только не делать новых постов в соцсетях, но и удалить старые, заявила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич
.
Накануне Мосгорсуд признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита намерена обжаловать решение.
"К сожалению, в вопросах правоприменения у нас три юриста, четыре мнения. Поскольку участие в деятельности экстремистской организации наступает только после признания организации экстремистской, если вы размещали посты в поддержку до того, то в этом, на мой взгляд, состава (преступления – ред.) нет. Но прогнозировать что-то очень сложно. Поэтому лучше и безопаснее для людей, которые это делали, удалить, закрыть или выпустить обновление, что в настоящее время эта организация признана экстремистской", - объяснила Гуревич.
Она добавила, что новые посты в поддержку ФБК*
делать точно не стоит, как и использовать на своих страницах в соцсетях символику организации - это уже участие в деятельности экстремистского сообщества.
"Я считаю, что соратники Алексея Навального его вчера очень сильно подставили, опубликовав на его странице в социальных сетях пост, что он будет продолжать (свою деятельность – ред.). Это уже организация. Мы прекрасно понимаем, что это писал не Алексей Навальный
, он находится в колонии и ничего писать у себя на страницах не может физически", - сказала адвокат.
По ее словам, в деятельности ФБК* есть признаки подстрекательства к экстремистской деятельности, что подпадает под ту же статью, что и сама экстремистская деятельность. Гуревич пояснила, что сторонники Навального и он сам не призывали к расправам над силовиками, не участвовали в массовых беспорядках, не разжигали ненависть к социальной группе. Однако вся их деятельность была деструктивна и направлена на нарушение российских законов.
"И вот эта умышленная деятельность может быть расценена как экстремистская в случае предоставления доказательств, изучения их в судебном заседании в соответствии с нормами закона", - подытожила Гуревич.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.