В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана
10:48 10.06.2021 (обновлено: 11:12 10.06.2021)
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информации о подаче каких-либо прошений со стороны граждан США, отбывающих наказание в тюрьмах РФ, пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Процедура помилования в Российской Федерации многоступенчатая, и об этом тоже говорилось по официальной линии в последнее время. Мне не известно о подаче каких-либо прошений в этой части американскими гражданами, которые отбывают наказание у нас в местах заключения", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в преддверии саммита сообщения СМИ о возможном помиловании американца Пола Уилана или его обмене на россиян, арестованных в США.
Накануне Рябков заявил, что оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет. По его словам Москва "постоянно напоминает" США о возможности задействовать механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, но это не касается ситуации с Уиланом.
"Потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезное преступление", - сказал Рябков.
Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.