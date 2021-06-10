https://ria.ru/20210610/pomilovanie-1736413551.html

В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана

В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана - РИА Новости, 10.06.2021

В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана

Информации о подаче каких-либо прошений со стороны граждан США, отбывающих наказание в тюрьмах РФ, пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:48

2021-06-10T10:48

2021-06-10T11:12

совет европы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей рябков

москва

дело пола уилана

россия

пол уилан

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информации о подаче каких-либо прошений со стороны граждан США, отбывающих наказание в тюрьмах РФ, пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Процедура помилования в Российской Федерации многоступенчатая, и об этом тоже говорилось по официальной линии в последнее время. Мне не известно о подаче каких-либо прошений в этой части американскими гражданами, которые отбывают наказание у нас в местах заключения", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в преддверии саммита сообщения СМИ о возможном помиловании американца Пола Уилана или его обмене на россиян, арестованных в США.Накануне Рябков заявил, что оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет. По его словам Москва "постоянно напоминает" США о возможности задействовать механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, но это не касается ситуации с Уиланом."Потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезное преступление", - сказал Рябков.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210609/uilan-1736309842.html

https://ria.ru/20210603/uilan-1735428214.html

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совет европы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей рябков, москва, дело пола уилана, россия, пол уилан, сша, в мире