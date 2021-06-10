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В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана
В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана - РИА Новости, 10.06.2021
В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана
Информации о подаче каких-либо прошений со стороны граждан США, отбывающих наказание в тюрьмах РФ, пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:48
2021-06-10T11:12
совет европы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей рябков
москва
дело пола уилана
россия
пол уилан
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информации о подаче каких-либо прошений со стороны граждан США, отбывающих наказание в тюрьмах РФ, пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Процедура помилования в Российской Федерации многоступенчатая, и об этом тоже говорилось по официальной линии в последнее время. Мне не известно о подаче каких-либо прошений в этой части американскими гражданами, которые отбывают наказание у нас в местах заключения", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в преддверии саммита сообщения СМИ о возможном помиловании американца Пола Уилана или его обмене на россиян, арестованных в США.Накануне Рябков заявил, что оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет. По его словам Москва "постоянно напоминает" США о возможности задействовать механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, но это не касается ситуации с Уиланом."Потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезное преступление", - сказал Рябков.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210609/uilan-1736309842.html
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совет европы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей рябков, москва, дело пола уилана, россия, пол уилан, сша, в мире

В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана

10:48 10.06.2021 (обновлено: 11:12 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информации о подаче каких-либо прошений со стороны граждан США, отбывающих наказание в тюрьмах РФ, пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Процедура помилования в Российской Федерации многоступенчатая, и об этом тоже говорилось по официальной линии в последнее время. Мне не известно о подаче каких-либо прошений в этой части американскими гражданами, которые отбывают наказание у нас в местах заключения", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в преддверии саммита сообщения СМИ о возможном помиловании американца Пола Уилана или его обмене на россиян, арестованных в США.
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Накануне Рябков заявил, что оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет. По его словам Москва "постоянно напоминает" США о возможности задействовать механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, но это не касается ситуации с Уиланом.
"Потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезное преступление", - сказал Рябков.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Совет ЕвропыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей РябковМоскваДело Пола УиланаРоссияПол УиланСШАВ мире
 
 
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