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Туризм
https://ria.ru/20210610/poezd-1736428066.html
Эксперты назвали самые дешевые железнодорожные направления по России
Эксперты назвали самые дешевые железнодорожные направления по России - РИА Новости, 10.06.2021
Эксперты назвали самые дешевые железнодорожные направления по России
Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий составили список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на июнь,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:05
2021-06-10T12:05
тверская область
калуга
тула
псковская область
брянск
смоленск
рязань
псков
ярославль
республика карелия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий составили список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на июнь, сообщает Туту.ру.Анализировались данные по билетам, оформленным после 15 мая, с датами поездки с 1 по 30 июня. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает одной тысячи рублей за билет в одну сторону. В случае Москвы из списка исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга исключили населенные пункты Ленинградской области. Задача рейтинга — предложить города, которые могли бы стать основой для путешествия выходного дня, но с возможностью все-таки уехать подальше от места проживания.Туристам из Москвы доступно 31 направление, которое укладывается в бюджет до тысячи рублей за поездку в одну сторону. Причем отправиться можно в 11 разных регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Тулу, Рязань, Смоленск, Брянск и Ярославль. Список маршрутов возглавляет Переславль-Залесский (средний чек равен 356 рублям). Также в тройку входят два города Калужской области: Балабаново (средний чек 449 рублей) и Обнинск (средний чек 474 рубля).Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до одной тысячи рублей за билет в одну сторону, можно уехать в четыре разных региона: Республику Карелия, а также Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. В том числе в рейтинг вошли такие популярные и интересные города, как Сортавала, Валдай, Псков, Новгород Великий.Возглавляет список направлений с отправлением из Северной столицы Малая Вишера. Средний чек здесь равен 487 рублям. На втором месте еще одна станция в Новгородской области — Чудово, за проездной документ сюда из Санкт-Петербурга в июне платят в среднем 572 рубля. Замыкает тройку Лахденпохья — город в Карелии, куда билет из Северной столицы обходится в среднем в 629 рублей.
https://ria.ru/20210609/vyazma-1735982659.html
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
тверская область
калуга
тула
псковская область
брянск
смоленск
рязань
псков
ярославль
республика карелия
валдай
балабаново
сортавала
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тверская область, калуга, тула, псковская область, брянск, смоленск, рязань, псков, ярославль, республика карелия, куда поехать, куда поехать в выходные, цены, маршруты, новости - туризм, валдай, балабаново, сортавала, путешествия

Эксперты назвали самые дешевые железнодорожные направления по России

12:05 10.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий составили список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на июнь, сообщает Туту.ру.
Анализировались данные по билетам, оформленным после 15 мая, с датами поездки с 1 по 30 июня. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает одной тысячи рублей за билет в одну сторону. В случае Москвы из списка исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга исключили населенные пункты Ленинградской области.
Задача рейтинга — предложить города, которые могли бы стать основой для путешествия выходного дня, но с возможностью все-таки уехать подальше от места проживания.
Туристам из Москвы доступно 31 направление, которое укладывается в бюджет до тысячи рублей за поездку в одну сторону. Причем отправиться можно в 11 разных регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Тулу, Рязань, Смоленск, Брянск и Ярославль. Список маршрутов возглавляет Переславль-Залесский (средний чек равен 356 рублям). Также в тройку входят два города Калужской области: Балабаново (средний чек 449 рублей) и Обнинск (средний чек 474 рубля).
Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до одной тысячи рублей за билет в одну сторону, можно уехать в четыре разных региона: Республику Карелия, а также Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. В том числе в рейтинг вошли такие популярные и интересные города, как Сортавала, Валдай, Псков, Новгород Великий.
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