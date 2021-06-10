https://ria.ru/20210610/peterburg-1736542338.html

В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий

В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий - РИА Новости, 10.06.2021

В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий

Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до 3 тысяч человек в связи с ситуацией с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:46

2021-06-10T20:46

2021-06-10T20:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до 3 тысяч человек в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор города Александр Беглов.В частности, с 12 июня по 12 июля максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек.При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который будет утвержден комитетом по культуре.

https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736488545.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество