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https://ria.ru/20210610/peterburg-1736542338.html
В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий
В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий - РИА Новости, 10.06.2021
В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий
Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до 3 тысяч человек в связи с ситуацией с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:46
2021-06-10T20:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до 3 тысяч человек в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор города Александр Беглов.В частности, с 12 июня по 12 июля максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек.При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который будет утвержден комитетом по культуре.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий
20:46 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗрители на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Дворцовой площади
Зрители на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Петербурге с 12 июня ограничат число зрителей культурных мероприятий до трех тысяч человек

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до 3 тысяч человек в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор города Александр Беглов.
В частности, с 12 июня по 12 июля максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек.
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При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который будет утвержден комитетом по культуре.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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