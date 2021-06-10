В Петербурге ограничили число зрителей культурных мероприятий
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗрители на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Дворцовой площади
В Петербурге с 12 июня ограничат число зрителей культурных мероприятий до трех тысяч человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до 3 тысяч человек в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор города Александр Беглов.
В частности, с 12 июня по 12 июля максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек.
При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который будет утвержден комитетом по культуре.