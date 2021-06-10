https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**

Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"** - РИА Новости, 10.06.2021

Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**

В МИД назвали беспрецедентным использованное Госдепом сравнение ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:50

2021-06-10T09:50

2021-06-10T11:02

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

фбк

свидетели иеговы

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В МИД назвали беспрецедентным использованное Госдепом сравнение ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**."Это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами <...> Но мы теперь <...> не забудем об их емком и очень четком сравнении", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".Дипломат подчеркнула, что речь идет о заявлениях Вашингтона, а не Москвы."Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был <...> посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами <...> Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю", — заключила она.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими, ликвидировал их и запретил на территории России. В Соединенных Штатах это сравнили с запретом в 2017 году "Свидетелей Иеговы"**. США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.*** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, фбк, свидетели иеговы, сша, в мире