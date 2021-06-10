Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**
09:50 10.06.2021 (обновлено: 11:02 10.06.2021)
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В МИД назвали беспрецедентным использованное Госдепом сравнение ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**.
"Это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами <...> Но мы теперь <...> не забудем об их емком и очень четком сравнении", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".
Дипломат подчеркнула, что речь идет о заявлениях Вашингтона, а не Москвы.
"Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был <...> посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами <...> Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю", — заключила она.
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В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими, ликвидировал их и запретил на территории России. В Соединенных Штатах это сравнили с запретом в 2017 году "Свидетелей Иеговы"**.
США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
*** Террористическая организация, запрещенная в России.