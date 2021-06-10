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Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**
Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"** - РИА Новости, 10.06.2021
Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**
В МИД назвали беспрецедентным использованное Госдепом сравнение ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:50
2021-06-10T11:02
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
фбк
свидетели иеговы
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В МИД назвали беспрецедентным использованное Госдепом сравнение ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**."Это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами &lt;...&gt; Но мы теперь &lt;...&gt; не забудем об их емком и очень четком сравнении", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".Дипломат подчеркнула, что речь идет о заявлениях Вашингтона, а не Москвы."Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был &lt;...&gt; посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами &lt;...&gt; Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю", — заключила она.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими, ликвидировал их и запретил на территории России. В Соединенных Штатах это сравнили с запретом в 2017 году "Свидетелей Иеговы"**. США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.*** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, фбк, свидетели иеговы, сша, в мире

Захарова оценила решение Госдепа уравнять ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**

09:50 10.06.2021 (обновлено: 11:02 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В МИД назвали беспрецедентным использованное Госдепом сравнение ФБК* и "Свидетелей Иеговы"**.
"Это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами <...> Но мы теперь <...> не забудем об их емком и очень четком сравнении", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".
Дипломат подчеркнула, что речь идет о заявлениях Вашингтона, а не Москвы.
"Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был <...> посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами <...> Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю", — заключила она.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими, ликвидировал их и запретил на территории России. В Соединенных Штатах это сравнили с запретом в 2017 году "Свидетелей Иеговы"**.
США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
*** Террористическая организация, запрещенная в России.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 13:57
Суд отказался привлекать Навального свидетелем по делу ФБК*
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияФБКСвидетели ИеговыСШАВ мире
 
 
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