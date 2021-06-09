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Суд признал ФБК* экстремистской организацией
Суд признал ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 10.06.2021
Суд признал ФБК* экстремистской организацией
Мосгорсуд признал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T22:44
2021-06-10T08:45
фбк
леонид волков
московский городской суд
иван павлов
москва
коронавирус в россии
россия
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Собеседник агентства уточнил, что таким образом удовлетворен административный иск Прокуратуры Москвы.По мнению надзорного ведомства, ФБК* создавал условия для "дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а его целью было изменение основ конституционного строя, "в том числе с использованием сценария "цветной революции".Как указал адвокат Иван Павлов, защита считает доводы прокуратуры необоснованными. По его словам, сменяемость власти — это базовый конституционный принцип, а понятие "цветная революция" вообще не является юридическим и не может служить аргументом в подобном споре.Юрист подчеркнул, что решение будет обжаловано.Представитель прокуратуры, в свою очередь, назвал его законным и обоснованным.В суде также уточнили, что имущество ФБК* направят на погашение его задолженностей, а то, что останется, поступит в бюджет. Сейчас фонд обязан выплатить треть долга по иску "Московского школьника" на 88 миллионов рублей.Рассмотрение дела продолжалось более 12 часов, оно проходило в закрытом режиме из-за того, что некоторые материалы носят гриф "секретно".В рамках ранее утвержденных Мосгорсудом мер предварительной защиты, структурам Алексея Навального запретили взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а обслуживание в банках ограничили узким кругом вопросов.На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске штабов.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус будет грозить уголовной ответственностью как организаторам ФБК*, так и рядовым участникам и жертвователям.*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента
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фбк, леонид волков, московский городской суд, иван павлов, москва, коронавирус в россии, россия, фонд борьбы с коррупцией
Суд признал ФБК* экстремистской организацией
22:44 09.06.2021 (обновлено: 08:45 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд признал ФБК* экстремистской организацией и постановил ликвидировать его

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Собеседник агентства уточнил, что таким образом удовлетворен административный иск Прокуратуры Москвы.
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По мнению надзорного ведомства, ФБК* создавал условия для "дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а его целью было изменение основ конституционного строя, "в том числе с использованием сценария "цветной революции".
Как указал адвокат Иван Павлов, защита считает доводы прокуратуры необоснованными. По его словам, сменяемость власти — это базовый конституционный принцип, а понятие "цветная революция" вообще не является юридическим и не может служить аргументом в подобном споре.
Юрист подчеркнул, что решение будет обжаловано.
Представитель прокуратуры, в свою очередь, назвал его законным и обоснованным.
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В суде также уточнили, что имущество ФБК* направят на погашение его задолженностей, а то, что останется, поступит в бюджет. Сейчас фонд обязан выплатить треть долга по иску "Московского школьника" на 88 миллионов рублей.
Рассмотрение дела продолжалось более 12 часов, оно проходило в закрытом режиме из-за того, что некоторые материалы носят гриф "секретно".
В рамках ранее утвержденных Мосгорсудом мер предварительной защиты, структурам Алексея Навального запретили взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а обслуживание в банках ограничили узким кругом вопросов.
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На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске штабов.
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус будет грозить уголовной ответственностью как организаторам ФБК*, так и рядовым участникам и жертвователям.
*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента
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