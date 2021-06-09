https://ria.ru/20210609/fbk-1736377673.html

Суд признал ФБК* экстремистской организацией

Суд признал ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 10.06.2021

Суд признал ФБК* экстремистской организацией

Мосгорсуд признал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-09T22:44

2021-06-09T22:44

2021-06-10T08:45

фбк

леонид волков

московский городской суд

иван павлов

москва

коронавирус в россии

россия

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Собеседник агентства уточнил, что таким образом удовлетворен административный иск Прокуратуры Москвы.По мнению надзорного ведомства, ФБК* создавал условия для "дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а его целью было изменение основ конституционного строя, "в том числе с использованием сценария "цветной революции".Как указал адвокат Иван Павлов, защита считает доводы прокуратуры необоснованными. По его словам, сменяемость власти — это базовый конституционный принцип, а понятие "цветная революция" вообще не является юридическим и не может служить аргументом в подобном споре.Юрист подчеркнул, что решение будет обжаловано.Представитель прокуратуры, в свою очередь, назвал его законным и обоснованным.В суде также уточнили, что имущество ФБК* направят на погашение его задолженностей, а то, что останется, поступит в бюджет. Сейчас фонд обязан выплатить треть долга по иску "Московского школьника" на 88 миллионов рублей.Рассмотрение дела продолжалось более 12 часов, оно проходило в закрытом режиме из-за того, что некоторые материалы носят гриф "секретно".В рамках ранее утвержденных Мосгорсудом мер предварительной защиты, структурам Алексея Навального запретили взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а обслуживание в банках ограничили узким кругом вопросов.На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске штабов.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус будет грозить уголовной ответственностью как организаторам ФБК*, так и рядовым участникам и жертвователям.*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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фбк, леонид волков, московский городской суд, иван павлов, москва, коронавирус в россии, россия, фонд борьбы с коррупцией