https://ria.ru/20210610/osago-1736404585.html

В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО

В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО - РИА Новости, 10.06.2021

В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО

Госдума планирует принять в третьем чтении поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:50

2021-06-10T09:50

2021-06-10T20:07

осаго

госдума рф

российский союз автостраховщиков

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума планирует принять в третьем чтении поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".Впервые с таким предложением в начале года выступил Российский союз автостраховщиков.Как рассказал депутат Алексей Изотов, "кулуарного" принятия не было: поправки обсуждали в профильном комитете. Кроме того, их согласовали с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД, а правительство поддержало изменения.Парламентарий объяснил необходимость таких мер тем, что во время пандемии сократилось число станций техосмотра. это привело к их дефициту на рынке. Поэтому автомобилистам просто негде пройти процедуру.В Госдуме также напомнили, что действие диагностических карт, выданных до 1 февраля текущего года, автоматически продлили до 1 октября.По данным "Ъ", новый законопроект может вступить в силу 22 августа 2021 года.

https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html

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осаго, госдума рф, российский союз автостраховщиков, центральный банк рф (цб рф), общество