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В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО
В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО - РИА Новости, 10.06.2021
В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО
Госдума планирует принять в третьем чтении поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:50
2021-06-10T20:07
осаго
госдума рф
российский союз автостраховщиков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума планирует принять в третьем чтении поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".Впервые с таким предложением в начале года выступил Российский союз автостраховщиков.Как рассказал депутат Алексей Изотов, "кулуарного" принятия не было: поправки обсуждали в профильном комитете. Кроме того, их согласовали с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД, а правительство поддержало изменения.Парламентарий объяснил необходимость таких мер тем, что во время пандемии сократилось число станций техосмотра. это привело к их дефициту на рынке. Поэтому автомобилистам просто негде пройти процедуру.В Госдуме также напомнили, что действие диагностических карт, выданных до 1 февраля текущего года, автоматически продлили до 1 октября.По данным "Ъ", новый законопроект может вступить в силу 22 августа 2021 года.
https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html
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осаго, госдума рф, российский союз автостраховщиков, центральный банк рф (цб рф), общество
В России готовятся изменения в правилах оформления ОСАГО
09:50 10.06.2021 (обновлено: 20:07 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Госдума планирует принять в третьем чтении изменения в правилах оформления ОСАГО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума планирует принять в третьем чтении поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Впервые с таким предложением в начале года выступил Российский союз автостраховщиков.
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Как рассказал депутат Алексей Изотов, "кулуарного" принятия не было: поправки обсуждали в профильном комитете. Кроме того, их согласовали с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД, а правительство поддержало изменения.
Парламентарий объяснил необходимость таких мер тем, что во время пандемии сократилось число станций техосмотра. это привело к их дефициту на рынке. Поэтому автомобилистам просто негде пройти процедуру.
В Госдуме также напомнили, что действие диагностических карт, выданных до 1 февраля текущего года, автоматически продлили до 1 октября.
По данным "Ъ", новый законопроект может вступить в силу 22 августа 2021 года.
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ОСАГОГосдума РФРоссийский союз автостраховщиковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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