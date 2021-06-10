https://ria.ru/20210610/muzey-usadba-1736128688.html

Государственный музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"

Государственный музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" - РИА Новости, 10.06.2021

Государственный музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"

Ясная Поляна – родовое имение русского писателя Льва Толстого (1828-1910), расположенное в 14 километрах от города Тулы. Здесь писатель родился и прожил около... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:31

2021-06-10T00:31

2021-06-10T00:31

софья толстая

лев толстой (писатель)

юнеско

ясная поляна

справки

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Ясная Поляна – родовое имение русского писателя Льва Толстого (1828-1910), расположенное в 14 километрах от города Тулы. Здесь писатель родился и прожил около 60 лет. В Ясной Поляне он создал романы "Война и мир", "Анна Каренина", "Власть тьмы", "Плоды просвещения", "Живой труп" и многие другие произведения, издавал и редактировал педагогический журнал "Ясная Поляна" (1862). Впервые Ясная Поляна упоминается в документах 1652 года. Первым владельцем усадьбы был служилый человек Степан Карцев. Впоследствии его многочисленным потомкам принадлежали различные поместья на территории Ясной Поляны и ее окрестностей.Часть Ясной Поляны в 1763 году приобрел князь Сергей Федорович Волконский, прадед Льва Толстого по линии матери. Впоследствии усадьбу унаследовал его сын, Николай Сергеевич. Скупив у прежних владельцев разрозненные части Ясной Поляны, он создал здесь крупное имение, к которому и стали относить название "Ясная Поляна". Стараниями князя в усадьбе появились парки, сады, живописные аллеи, пруды, богатая оранжерея, был создан архитектурный ансамбль, включавший большой барский дом и два флигеля. В 1822 году единственная дочь князя Николая Волконского Мария вышла замуж за графа Николая Толстого. В семье Толстых родилось пятеро детей: четверо сыновей (младший Лев – в 1828 году) и дочь. Отец Толстого оказался рачительным хозяином: он отстроил второй и третий этажи "большого дома", увеличил свои земельные владения.В 1847 году произошел раздел родительских имений между братьями Толстыми. Льву Толстому отдали Ясную Поляну, в которой он поселился, но вскоре разочарованный неудачным опытом хозяйствования уехал в Москву, потом в Петербург, затем поступил на военную службу. https://m.rusmir.media/2017/06/05/tolstoiВ 1854 году главный дом был продан Толстым на своз для оплаты карточных долгов. Дом купил помещик Горохов и вывез в село Долгое, в 20 верстах от Ясной Поляны, где он простоял до 1913 года и был разобран за ветхостью.На месте постройки остался лишь камень из его фундамента, на котором впоследствии была выбита надпись: "Здесь стоял дом, в котором родился Л.Н. Толстой".В конце 1850-х годов Толстой вышел в отставку и вернулся в Ясную Поляну, хотя и не жил там постоянно. Он поселился в одном из флигелей, ставшем со временем домом для него и его семьи. Вместе с ним в новый дом переехали старая мебель, книги, прадедовские зеркала XVIII века, фамильные портреты. Именно этот дом сегодня известен как Дом Льва Толстого.В сентябре 1862 года Лев Толстой женился на дочери врача Софье Андреевне Берс и сразу после венчания увез жену из Москвы в Ясную Поляну, где полностью отдался семейной жизни и хозяйственным заботам: http://tolstoy-lit.ru/ развел в оранжерее персики, лимоны, ананасы, распоряжался удобрением полей, чинил мосты и плотины, сеял клевер, занимался пчеловодством, вдвое увеличил площадь яблоневых садов в усадьбе и начал сажать лес.За годы брака у Толстых родились 13 детей. Пятеро из них умерли в раннем детстве, до зрелого возраста дожили восемь — сыновья Сергей, Илья, Лев, Андрей, Михаил и дочери Татьяна, Мария и Александра. В 1892 году Лев Толстой отказался от собственности и разделил все, чем владел, между наследниками. Ясную Поляну получили жена, Софья Андреевна, и младший сын Ваня, в 1895 году скончавшийся от скарлатины в семилетнем возрасте. В октябре 1910 года, выполняя свое решение прожить последние годы соответственно своим взглядам, Лев Толстой тайно покинул Ясную Поляну, но по дороге заболел воспалением легких и 20 (7 по старому стилю) ноября скончался. Писатель был похоронен в Ясной Поляне, на краю оврага в лесу Старый Заказ.В 1911 году вдова писателя дважды обращалась к императору Николаю II с просьбой принять Ясную Поляну под охрану государства, но получала отказ. Ей была назначена только пенсия, которая отчасти уходила на содержание усадьбы.Активное участие в жизни усадьбы принимали дети Льва Толстого: Сергей Львович (автор первого путеводителя по Ясной Поляне, 1914 год) и Александра Львовна.Усадьба не пострадала в годы Гражданской войны – из уважения к памяти Толстого яснополянские крестьяне уберегли ее от погрома.27 мая 1919 года Народный комиссариат просвещения выдал Охранную грамоту, которой удостоверялось, что усадьба и все находящиеся в доме Толстого вещи, имеющие "исключительную культурно-историческую ценность и являющиеся национальным достоянием, находятся под охраной государства". 10 июня 1921 года вышло постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), согласно которому усадьба Толстого в Ясной Поляне объявлялась государственным музеем-заповедником. "Комиссаром-хранителем" музея была назначена дочь писателя Александра, которая сыграла огромную роль в создании музея и его развитии в 1920-е годы. Но в 1929 году она была вынуждена навсегда покинуть Советский Союз.После начала Великой Отечественной войны под руководством внучки писателя Софьи Толстой-Есениной была организована эвакуация музея (ценности возвращены к 1945 году). С 30 октября по 15 декабря 1941 года Ясная Поляна была оккупирована германскими войсками. Уходя, они подожгли дом Толстых, но местные жители успели его потушить. К маю 1942 года усадьба вновь открылась для посетителей.Восстановление музея-усадьбы продолжалось до середины 1950-х годов, когда были воссозданы некоторые хозяйственные постройки, вымерзший во время войны яблоневый сад, проведена реставрация дома.В 1986 году музей-усадьба "Ясная Поляна" получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году – статус объекта культуры особо важного значения. В 2008 году музей стал обладателем гранта Евросоюза в рамках программы "Поддержка инициатив сотрудничества в области культуры". В 2013 году "Ясная Поляна" была включена в список культурных объектов федерального значения.В 2011 году личная библиотека Льва Толстого была внесена в реестр "Память мира" – программу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по защите всемирного документального наследия. К 1910 года библиотека насчитывала 22 тысячи томов и периодических изданий, из них около пяти тысяч книг на иностранных языках, около 250 книг XVII-XVIII веков. Самая старая книга собрания – книга Филона Александрийского, изданная в Кельне в 1613 году, с параллельными текстами на древнегреческом и латинском языках.Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" занимает 412 гектаров заповедника. В состав музея входят дом писателя, литературный музей, его библиотека, дом Волконского, могила Толстого, старинный липовый парк, пруды, леса, луга, пашни и сады. Обстановка в доме-музее Толстого сохранена такой же, какой ее оставил сам писатель, навсегда покидая Ясную Поляну в 1910 году.Сегодня Ясная Поляна — это крупный музейный комплекс. Помимо самой усадьбы, в него входит целая сеть филиалов: историческая железнодорожная станция Козлова Засека; усадьба младшей сестры писателя Покровское; родовое имение Толстых Никольское-Вяземское, принадлежавшее семье отца Толстого; усадьба Малое Пирогово, приобретенная отцом писателя; Крапивенский музей; Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки); Дом культуры "Ясная Поляна"; Научно-культурный центр - представительство музея-усадьбы в Туле.Музей насчитывает 46 тысяч единиц хранения, и еще пять тысяч единиц архивного фонда. Из них около 43 тысячи предметов являются мемориальными - они принадлежали Льву Толстому и его близким.В 1994 году на пост директора музея был назначен праправнук писателя - Владимир Толстой.С 2012 года музеем-усадьбой "Ясная Поляна" руководит Екатерина Толстая, супруга Владимира Толстого.С 2000 года в Ясной Поляне каждые два года официально проводится съезд семьи Толстых, объединяющий потомков писателя из разных стран мира - их в настоящее время насчитывается около 300 человек.С 2016 года ежегодно в музее-усадьбе под открытым проводится театральный фестиваль "Толстой". В 2021 году он состоится 24-27 июня.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ясная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья толстая, лев толстой (писатель), юнеско, ясная поляна, справки