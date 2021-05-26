https://ria.ru/20210526/tolstoy-1734297092.html

Театральный фестиваль "Толстой" объявил программу

Театральный фестиваль "Толстой" объявил программу - РИА Новости, 26.05.2021

Театральный фестиваль "Толстой" объявил программу

Организаторы ежегодного театрального фестиваля "Толстой", который с 24 по 27 июня пройдет в "Ясной Поляне", объявили программу и старт продажи билетов. Об этом... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:31

2021-05-26T20:31

2021-05-26T20:31

культура

россия

куда сходить

театр

новости культуры

дмитрий волкострелов

виктор рыжаков

миндаугас карбаускис

театр имени маяковского

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Организаторы ежегодного театрального фестиваля "Толстой", который с 24 по 27 июня пройдет в "Ясной Поляне", объявили программу и старт продажи билетов. Об этом сообщили на пресс-конференции. В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов. Причем впервые события не ограничатся Тульской областью и пройдут в разных городах России — в Перми, Уфе и Хабаровске.Руководителем фестиваля в этом году стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая. Всего будет показано более 20 постановок. Театр имени Маяковского везет спектакль "Русский роман" Миндаугаса Карбаускиса по биографии писателя. Виктор Рыжаков представит сочинение “Балы Толстого”, объединяющее фрагменты из романов “Война и мир”, “Анна Каренина” и “После бала”. Сайт-специфик спектакль Елены Ненашевой "Сила слова", созданный в партнерстве с Ростехом, развернется на предприятии компании — на одном из старейших российских заводов электроакустического оборудования "Октава".Дмитрий Волкострелов и “театр post” подготовили проект “”Война и мир” своими шагами”: это прогулка по усадьбе, причем длина маршрута равна длине всех строк первого издания романа. Хореографическую интерпретацию творчества писателя представит Театр “Балет Евгения Панфилова” (Пермь) в балете-сюите TOLSTOY.Кроме этого, гостей ждут лекции, театрально-образовательные проекты, детская лаборатория. Все спектакли и события развернутся в усадьбе Льва Толстого под открытым небом. Сцен несколько: главная на восемьсот человек, малая, расположенная неподалеку от дома, площадки в Яблоневом саду и на холме, а также необъятные поля и леса для театральных прогулок.

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

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россия, куда сходить , театр, новости культуры, дмитрий волкострелов, виктор рыжаков, миндаугас карбаускис, театр имени маяковского, лев толстой (писатель), ясная поляна (музей), тула, спектакль