Генсек НАТО отказался приехать на конференцию по безопасности в Москве
17:39 10.06.2021 (обновлено: 18:44 10.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Представитель МИД Захарова: НАТО отказалась от участия в конференции по безопасности в Москве
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что это лучше всего свидетельствует об истинных намерениях альянса и его руководства.
Захарова также напомнила, что в ответ на слова Столтенберга о закрытости Москвы, российское дипведомство "моментально" заявляло о готовности вести переговоры.
"Следом он начинает повторять: Россия закрылась от диалога, Россия не взаимодействует, мы не слышим ответа — и информационно делает все, чтобы навязать общественности через средства массовой информации восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию", — сказала представитель МИД.
7 июня, 10:25Захарова назвала условие для диалога России и НАТО
По ее словам, делается все для того, чтобы российский ответ потонул в "этом речитативе".
"Каждый день мы слышим заявления Столтенберга о том, что он очень хочет взаимодействовать с нашей страной, что мяч на стороне России, что Россия отказывается от диалога", — пояснила дипломат.
Российская позиция, по ее словам, заключается в следующем: Москва готова к диалогу с организацией, а созыв заседания совета Россия — НАТО действительно востребован, но только в том случае, если дискуссию будут вести по темам, нацеленным на снижение военной напряженности.
Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-24 июня. Участники форума обсудят следующие темы: современные угрозы и вызовы в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность и информационное противоборство, противодействие распространению COVID-19, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности.
На мероприятие зарегистрировалось около 600 участников из более чем 100 стран мира. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 35 государств.