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Генсек НАТО отказался приехать на конференцию по безопасности в Москве
Генсек НАТО отказался приехать на конференцию по безопасности в Москве - РИА Новости, 10.06.2021
Генсек НАТО отказался приехать на конференцию по безопасности в Москве
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:39
2021-06-10T18:44
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что это лучше всего свидетельствует об истинных намерениях альянса и его руководства.Захарова также напомнила, что в ответ на слова Столтенберга о закрытости Москвы, российское дипведомство "моментально" заявляло о готовности вести переговоры."Следом он начинает повторять: Россия закрылась от диалога, Россия не взаимодействует, мы не слышим ответа — и информационно делает все, чтобы навязать общественности через средства массовой информации восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию", — сказала представитель МИД.По ее словам, делается все для того, чтобы российский ответ потонул в "этом речитативе"."Каждый день мы слышим заявления Столтенберга о том, что он очень хочет взаимодействовать с нашей страной, что мяч на стороне России, что Россия отказывается от диалога", — пояснила дипломат.Российская позиция, по ее словам, заключается в следующем: Москва готова к диалогу с организацией, а созыв заседания совета Россия — НАТО действительно востребован, но только в том случае, если дискуссию будут вести по темам, нацеленным на снижение военной напряженности.Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-24 июня. Участники форума обсудят следующие темы: современные угрозы и вызовы в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность и информационное противоборство, противодействие распространению COVID-19, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности.На мероприятие зарегистрировалось около 600 участников из более чем 100 стран мира. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 35 государств.
https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html
https://ria.ru/20210608/nato-1736094028.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире
Генсек НАТО отказался приехать на конференцию по безопасности в Москве
17:39 10.06.2021 (обновлено: 18:44 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Представитель МИД Захарова: НАТО отказалась от участия в конференции по безопасности в Москве

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что это лучше всего свидетельствует об истинных намерениях альянса и его руководства.
Захарова также напомнила, что в ответ на слова Столтенберга о закрытости Москвы, российское дипведомство "моментально" заявляло о готовности вести переговоры.
"Следом он начинает повторять: Россия закрылась от диалога, Россия не взаимодействует, мы не слышим ответа — и информационно делает все, чтобы навязать общественности через средства массовой информации восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию", — сказала представитель МИД.
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По ее словам, делается все для того, чтобы российский ответ потонул в "этом речитативе".
"Каждый день мы слышим заявления Столтенберга о том, что он очень хочет взаимодействовать с нашей страной, что мяч на стороне России, что Россия отказывается от диалога", — пояснила дипломат.
Российская позиция, по ее словам, заключается в следующем: Москва готова к диалогу с организацией, а созыв заседания совета Россия — НАТО действительно востребован, но только в том случае, если дискуссию будут вести по темам, нацеленным на снижение военной напряженности.
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Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-24 июня. Участники форума обсудят следующие темы: современные угрозы и вызовы в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность и информационное противоборство, противодействие распространению COVID-19, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности.
На мероприятие зарегистрировалось около 600 участников из более чем 100 стран мира. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 35 государств.
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