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https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе - РИА Новости, 10.06.2021
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17, РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:43
2021-06-10T15:13
владимир цемах
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
крушение малайзийского boeing под донецком
гаага
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 10 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17, заявил, что не видел ЗРК "Бук" во время конфликта на востоке Украины.Об этом на слушаниях сообщил судья Дагмар Костер. Он уточнил, что Цемаха опросили как свидетеля в августе — сентябре 2019 года, до передачи в Россию в рамках обмена заключенными. Это единственный свидетель по делу, непосредственно причастный к боевым действиям в интересующем суд районе.Как отметил Костер, цитируя показания, с июня 2014 года Цемах отвечал за воздушную оборону в Снежном.Допросить Цемаха суд попросила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова. По ее словам, он может рассказать, передвигался ли ЗРК "Бук" через КПП между Торезом и Снежным в день трагедии.Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.Судебный процесс начался 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Дело MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, пришла к выводу, что лайнер сбили из комплекса "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории, но следователи эту информацию проигнорировали.В МИД обвинения ССГ назвали голословными и вызывающими сожаление, а расследование — предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны.Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а без этого Москва не может признать его результаты.
https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html
https://ria.ru/20210610/mh17-1736441143.html
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владимир цемах, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, гаага
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
12:43 10.06.2021 (обновлено: 15:13 10.06.2021)
 
© РИА НовостиВладимир Цемах
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости

Свидетель по делу MH17 Цемах заявил следствию, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Снежном

Читать ria.ru в
СХИПХОЛ (Нидерланды), 10 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17, заявил, что не видел ЗРК "Бук" во время конфликта на востоке Украины.
Об этом на слушаниях сообщил судья Дагмар Костер. Он уточнил, что Цемаха опросили как свидетеля в августе — сентябре 2019 года, до передачи в Россию в рамках обмена заключенными. Это единственный свидетель по делу, непосредственно причастный к боевым действиям в интересующем суд районе.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 15:10
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17
Как отметил Костер, цитируя показания, с июня 2014 года Цемах отвечал за воздушную оборону в Снежном.

"Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. <…> Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", — сообщил судья.

Допросить Цемаха суд попросила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова. По ее словам, он может рассказать, передвигался ли ЗРК "Бук" через КПП между Торезом и Снежным в день трагедии.
Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
Судебный процесс начался 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Дело MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 12:37
Суд по MH17 приобщил к делу фото ЗРК "Бук" в Снежном из соцсетей
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, пришла к выводу, что лайнер сбили из комплекса "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории, но следователи эту информацию проигнорировали.
В МИД обвинения ССГ назвали голословными и вызывающими сожаление, а расследование — предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны.
Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а без этого Москва не может признать его результаты.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
Владимир ЦемахMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомГаага
 
 
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