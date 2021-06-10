https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе - РИА Новости, 10.06.2021

Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17, РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:43

2021-06-10T12:43

2021-06-10T15:13

владимир цемах

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

крушение малайзийского boeing под донецком

гаага

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 10 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17, заявил, что не видел ЗРК "Бук" во время конфликта на востоке Украины.Об этом на слушаниях сообщил судья Дагмар Костер. Он уточнил, что Цемаха опросили как свидетеля в августе — сентябре 2019 года, до передачи в Россию в рамках обмена заключенными. Это единственный свидетель по делу, непосредственно причастный к боевым действиям в интересующем суд районе.Как отметил Костер, цитируя показания, с июня 2014 года Цемах отвечал за воздушную оборону в Снежном.Допросить Цемаха суд попросила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова. По ее словам, он может рассказать, передвигался ли ЗРК "Бук" через КПП между Торезом и Снежным в день трагедии.Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.Судебный процесс начался 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Дело MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, пришла к выводу, что лайнер сбили из комплекса "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории, но следователи эту информацию проигнорировали.В МИД обвинения ССГ назвали голословными и вызывающими сожаление, а расследование — предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны.Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а без этого Москва не может признать его результаты.

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20210610/mh17-1736441143.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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владимир цемах, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, гаага