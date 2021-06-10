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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736423949.html
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 24 февраля
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 24 февраля - РИА Новости, 10.06.2021
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 24 февраля
За минувшие сутки в России выявили 11 699 случаев COVID-19 — это максимум с 24 февраля (11 749), следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:32
2021-06-10T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 699 случаев COVID-19 — это максимум с 24 февраля (11 749), следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 10 407 заразившихся. Темп прироста ускорился с 0,20 до 0,23 процента. Умерли 383 человека, выписались после лечения — 10 096. У 15,7 процента инфицированных не наблюдается симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5245 (максимум с 15 января), тогда как днем ранее было 4124. В Санкт-Петербурге выявили 859 заболевших, в Подмосковье — 801, в Нижегородской области — 172, в Ростовской — 156, в Воронежской — 149, в Крыму, Иркутской и Свердловской областях — по 112.Меньше всего инфицированных на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их трое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по шесть.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 167 949 человек, из них 125 278 умерли, 4 771 995 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 174,4 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 24 февраля

11:32 10.06.2021 (обновлено: 11:53 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 699 случаев COVID-19 — это максимум с 24 февраля (11 749), следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 10 407 заразившихся. Темп прироста ускорился с 0,20 до 0,23 процента. Умерли 383 человека, выписались после лечения — 10 096. У 15,7 процента инфицированных не наблюдается симптомов.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 11:25Распространение коронавируса
Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве
Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5245 (максимум с 15 января), тогда как днем ранее было 4124. В Санкт-Петербурге выявили 859 заболевших, в Подмосковье — 801, в Нижегородской области — 172, в Ростовской — 156, в Воронежской — 149, в Крыму, Иркутской и Свердловской областях — по 112.
Меньше всего инфицированных на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их трое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по шесть.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 167 949 человек, из них 125 278 умерли, 4 771 995 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 174,4 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
Темпы распространения и летальность
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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