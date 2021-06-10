https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736423587.html

В России за сутки 10 096 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 10 096 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

В России за сутки 10 096 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 10 096 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 771 995, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:31

2021-06-10T11:31

2021-06-10T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 096 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 771 995, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 096 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 771 995", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2671, Санкт-Петербурге - 1386, Подмосковье - 810.

https://ria.ru/20210610/vaktsina-1736411332.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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